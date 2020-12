Kan denne ordføreren torpedere rødgrønt samarbeid?

Lokal nedsettelse av formuesskatten i Bø i Vesterålen har skapt bølger. Nå kaster Sp-ordføreren i Vestnes i Møre og Romsdal seg på. Dette kan bety slutten på rødgrønt samarbeid.

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Den lille kommunen Bø i Vesterålen, lengst nord i Nordland fylke, har satt ned formuesskatten ved at kommunen har gitt avkall på sin del. Dette gir kommunen isolert sett mindre inntekter, men inntektene fra formuesskatt i Bø var ikke så store i utgangspunktet. Men klarer kommunen å tiltrekke seg nye innbyggere med formue, kan dette likevel bli lønnsomt.

Nå vil andre følge etter. Geir Inge Lien, som er ordfører for Senterpartiet i Vestnes kommune i Møre og Romsdal, er inspirert av Bø og kan tenke seg å gjøre det samme uttaler han til VG.

Les også: Vedum må svelge mange kameler for å få regjeringsmakt

Det ble bråk

Nedsettelsen av formuesskatten i Bø har skapt bråk.

Etter at skatten ble satt ned har folk med formue, deriblant tidligere langrennsess Bjørn Dæhlie, meldt flytting til Bø. Dette har vært tungt å svelge for enkelte og blitt kalt usolidarisk.

Å opprettholde og helst reversere kuttene i formuesskatten er svært viktig for Arbeiderpartiet og SV. De mest betente skattediskusjonene de siste årene har dreid seg nettopp om formuesskatt.

Derfor er skattekuttet i Bø en betent sak.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad.

Formueskatten som rødgrønt lim

På rødgrønn side har formuesskatten fungert som et slags politisk lim. Dette har de fem rødgrønne partiene på Stortinget kunnet stå sammen om. Skjønt entusiasmen for formuesskatt har nok ikke vært fullt så stor hos Senterpartiet som hos de fire andre.

Det er dette som er interessant ved at en senterpartistyrt kommune i Møre og Romsdal nå vurderer å følge etter Høyre-kommunen Bø. Limet går i oppløsning.

En god kommune som trenger vekst

La oss se litt nærmere på Geir Inge Liens kommune, Vestnes, som også er min gamle hjemkommune.

Les også: Om Senterpartiet skal vokse mer nå, må de tråkke Arbeiderpartiet enda hardere på tærne

Vestnes kommune ligger midt i Møre og Romsdal fylke med forholdvis gode kommunikasjoner. To europaveier går gjennom kommunen. Reisetiden til hver av de tre byene Ålesund, Molde og Åndalsnes er mindre enn en time.

I fremtiden vil kommunikasjonene bli betydelig bedre når planlagt ny vei mellom Ålesund og Molde via Møreaksen bygges. Denne veien, som vil gå gjennom Vestnes, vil nesten halvere reisetiden mellom Ålesund og Molde.

Vestnes har et solid næringsliv der verftsindustri er viktigst. Vard Langsten er største bedrift og er et avansert verft som bygger kompliserte skip. Dette har også gitt livsgrunnlag for mange underleverandører.

Les også: Støre kan bli Vedums juniorpartner i regjering

Likevel sliter Vestnes, som mange andre kommuner i landet, med fraflytting. Folketallet har stagnert siden 1980-tallet, mens befolkningen i Norge har vokst betydelig.

Det er dette ordfører Geir Inge Lien nå ønsker å gjøre noe med.

Erna Solberg sitter stille og smiler

For Erna Solberg og Høyre har den næringsfiendtlige og særnorske formuesskatten vært en svært viktig sak. Nesten ingen andre land har formuesskatt.

Høyre ønsket i 2013 å fjerne formuesskatten nesten helt ved å øke minstefradraget til 20 millioner kroner og redusere satsen til 0,5 prosent. Dette har ikke Høyre lykkes med, men skatten er blitt satt ned fra 1,1 til 0,85 prosent. Redusert er også ambisjonene. I avsnittet om skatt og avgift i utkastet til nytt partiprogram er ikke formuesskatten engang nevnt.

Men nå får altså statsminister Erna Solberg hjelp fra lokalpolitikere også utenfor eget parti. Da kan hun bare sitte stille og la lokale krefter kjøre dette showet. Akkurat nå passer lokalt selvstyre veldig godt.

Gunnar Stavrum: Hvorfor skal vi betale folk for å bo på steder de helst har lyst til å flytte fra?



En ekstra bonus for Solberg er at lokale forskjeller i formuesskatten kan skape store problemer på rødgrønn side. Statsministeren kan se på og smile.

Kan bli knockout på Jonas Gahr Støre

På rødgrønn side blir dette vanskelig - særlig for Arbeiderpartiet. Reduksjonen i formuesskatten har vært en rød klut og tema for nesten alle politiske diskusjoner om skatt de siste årene. Å beholde formuesskatt er svært viktig for Arbeiderpartiet.

Men skattediskusjoner ser på ingen måte ut til å hjelpe Arbeiderpartiet. Det er Senterpartiet som stormer frem på meningsmålingene, og gjør nesten rent bord i distriktene. Støre blir feid av banen. Vedum & co har vært større en Ap nasjonalt på enkelte målinger.

Les også: Regjeringen gir Bø kommune unntak fra skatteregler

Når også senterpartistyrte kommuner nå vil redusere formuesskatten lokalt, blir dette et slag midt i ansiktet på Arbeiderpartiet. Dette er noe Ap aldri kan godta. Men hva kan Støre & co egentlig gjøre med det?

Å overkjøre Senterpartiet i en sak som gjelder lokalt selvstyre kan bli svært vanskelig.

Det ser nesten ut som knockout for Støre.

Hva gjør Senterpartiet?

Nøkkelen til dette kinkige skattespørsmålet er hvordan Senterpartiet vil forholde seg til det. Senterpartiet er i utgangspunktet ikke noe skatteletteparti, men er samtidig svært opptatt av lokalt selvstyre. Partiet ønsker ikke å fjerne formuesskatten, men vil heller ikke overkjøre distriktskommuner - spesielt ikke senterpartistyrte kommuner.

Senterpartiet sentralt har ligget lavt i denne saken, men overfor VG uttrykker partiets kommunalpolitiske talsperson Heidi Greni:

- Det er opp til lokale folkevalgte i den enkelte kommune å styre egne lokalsamfunn.

Senterpartiet gjør i praksis akkurat like lite som regjeringen for å forsøke å stanse nedsettelse av formuesskatt lokalt. Her har Høyre og Senterpartiet funnet hverandre, og kommer til å få full støtte av Fremskrittspartiet også. Det er interessant.

Les også: Støre hardt ut mot Erna Solbergs pengebruk: - En dyr og rar avtale

Hvordan ender dette?

Hvor kommer så dette til å ende?

Slik det ser ut nå er det fritt frem for kommuner rundt om i landet å senke formuesskatten for å tiltrekke seg nye innbyggere. Regjeringen kommer ikke til å gjøre noe med det. Senterpartiet kommer høyst sannsynlig ikke til å gjøre noe heller. Og ikke Fremskrittspartiet.

Dermed er det solid flertall for å tillate lokale skattereduksjoner.

Lokal reduksjon i formuesskatten kan bli slutten både på denne næringsfiendtlige skatten og rødgrønt samarbeid.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,99 øre - fastpris 4,90 øre