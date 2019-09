Det går mot en suveren ny prisrekord for en bolig i Tromsø. Trolig er det Nord-Norges dyreste privatbolig noensinne som nå er til salgs.

Villa Telegrafbukta i den populære Telegrafbukta på sydspissen av Tromsøya kommer til å knuse prisrekorder i nord hvis eierne får noe i nærheten av prisantydningen. Eiendomsmegler Tom Espen Stormo i Stormo, Nerdal & Partnere går nærmest i fistel når han skal beskrive salgsobjektet for Nettavisen Økonomi.

- Dette er det mest unike objektet jeg har vært borti siden jeg jeg begynte i eiendomsbransjen i 1997-98. Det er ingenting som kommer i nærheten av dette, og det skyldes kombinasjon av størrelsen, standarden og plasseringen.

Helt unikt

- Dette er en helt unik eiendom i Tromsø-sammenheng, med flere dimensjoner. Den ene dimensjonen er størrelsen, med et bruttoareal tett på 600 kvadratmeter. Den andre dimensjonen er vel planlagt innhold og romløsninger, fortsetter Stormo.

Han sier det er lagt mye ressurser i planleggingen, med høy gjennomføring av interiøret.

- Den siste dimensjonen er at villaen ligger noen få meter fra fjæresteinene. Beliggenheten er en av de flotteste på sydspissen av Tromsøya, sier Stormo.

Sol først og sist

En ny eier kan se frem til å bli en av de første i Tromsø som får se januarsolen i ishavsbyen og være siste som tar farvel med den i november. De ivrigste kan bade her året rundt, og det er orkesterplass til den årlige Buktafestivalen i juli, den foregår bare 100-200 meter unna.

Kjempevillaen inneholder blant annet 5 soverom, 4 stuer, 2 bad + toalett, sauna, komplett treningsrom med omkledningsrom og dusj, samt dobbelgarasje med smøre/skibod på 10 kvadratmeter. Med en slik standard, er det naturlig nok investert mange millioner i løsningene.

- Villaen har bergvarme, og her snakker vi om et syvsifret beløp, det samme gjør vi for kjøkkenet. Det er investert mange hundretusener i belysning, her er det ingen kompromisser og full gass, det er eksklusivt hele veien, skryter Stormo.

28 millioner

Prisantydningen er på hele 28 millioner kroner. Eierne ga ifølge Stormo i sin tid 5 millioner for råtomten, inklusive en naboparsell.

Ser vi bort fra tomter som er seksjonert til flere enheter, går det mot en soleklar ny rekord for en privatbolig i Tromsø noensinne, antakelig i hele Nord-Norge (Nettavisen ber om innspill hvis det er noen høyere).

- Ja, den gamle rekorden for en eksisterende bolig i Tromsø er på rundt 15 millioner. Mitt selskap har solgt flere villaer på mellom 12 og 15 helt millioner, sier Stormo.

Tålmodighet

- Men det kan ikke være mange lokale kjøpere med en slik prisklasse?

- Vi er klar over at vi må være tålmodig og ydmyke når vi leter etter kjøpere. Vi er i dialog med noen som kan være aktuelle. Dette er mange penger for alle vi kommer i kontakt med, men jeg ser ikke bort fra internasjonal oppmerksomhet, med tanke på plasseringen og standarden.

- Tromsø er internasjonalisert over flere år, det er et driv innenfor turismen. Flere internasjonale personer har kast et blikk på byen. Det kan hende denne boligen havner i et segment utenfor Nord-Norge og landets grenser, sier megleren.

Stormo forteller at han nylig solgte den dyreste fritidseiendommen i Nord-Norge til en europeer for 12,5 millioner kroner.

Vanskelig å prissette

Ettersom villaen ligger i en helt egen prisklasse, er det prismessig vanskelig å matche eiendommen med andre boliger i området

- Ja, det er vanskelig å finne referansepunkter for prisen. Vi har ett fundament i teknisk verdi på 27 millioner kroner (hva det koster å føre opp en tilsvarende bolig, red.anm.), og så har vi tilnærmet oss ved å se på hva som faktisk er bygget. Dette er 600 kvadratmeter med skikkelig høy standard.

En annen faktor er tomtestørrelsen på bortimot 1 mål, som gir en tomteverdi på 5 millioner.

- Men på det siste punktet er vi ydmyke for at folk tenker ulikt og ikke er villige til å betale for dimensjonen helt nære havet. Beliggenhet er alltid en vanskelig vurdering, og det er snakk om mange penger.

- Egner boligen seg også som kontorvilla?

- Eiendommen er regulert for boligformål, og den ligger et boligområde.



Utvikler familieiendom

Selgerne av eiendommen er ekteparet Anne-Marte Lyngra Mortensen og Ole Kristiansen Mortensen. Ekteparet i begynnelsen av 40-årene og midten av 30-årene har eierinteresser i to mindre selskap, men ellers ingen sentrale roller i næringslivet. Paret kjøpte tomten i 2014.

- Hvorfor selger de nå?

- Eierne har fått en mulighet til å utvikle en familieeiendom på en anstendig måte. For å tilnærme seg den prosessen på en god måte, er det ønskelig å realisere denne eiendommen, svarer Stormo.