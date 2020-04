Kan smadre prisrekorden i Tønsberg og omegn- ellevill pris for strandeiendom

Det ligger an til en soleklar ny prisrekord i Tønsberg for en strandeiendom, trolig snakker vi om den dyreste eiendommen noensinne i hele Vestfold-regionen.

Rekordene kan komme tett i nærområdet. Nettavisen omtalte for en uke siden at det går mot en ny prisrekord i populære Tønsberg, en drøy times kjøring fra Oslo vest og Bærum.

En strandeiendom i Tønsberg er til salgs for hele 50 millioner kroner, som trolig er ny rekord i området. Adressen for eiendommen er Kalvetangveien 93 i Husøysund, et par kilometer sydøst for Tønsberg sentrum.

Salg i området ser ut til å være smittsomt, for nå er Kalvetangveien 89 A og B til salgs, og her er prisantydningen svimlende 69 millioner kroner. Det kan gå mot en ny ellevill rekord i det som var gamle Vestfold fylke.

Malermester Thorendal har siden høsten 2018 prøvd å selge sitt strandpalass på Vesterøya i Sandefjord for 56 millioner kroner, men har så langt ikke lykkes.

Les også: Luksusbolig i Tønsberg revet bort

Utrolig stas

Eiendomsmegler Jeanette Sørvik i Bakke Sørvik Partners skryter uhemmet av objektet hun og kollega Elisabeth S. Bakke nå skal selge.

- Det er utrolig stas å få dette oppdraget, det er en helt sjelden vare, sier hun til Nettavisen Økonomi.

Hun sier at salget skjer, fordi det er en tid for alt. Ifølge Sørvik er det med tungt hjerte at et voksent par nå selger eiendommen, men parets fire barn har flyttet, så tiden var inne for endringer.

- De har gjort mange oppgraderinger på eiendommen, de er perfeksjonister, dette er solid og kvalitet hele veien. Brygga er kostet på med mer enn 4 millioner kroner, og det er ikke ofte du ser en dypvannsbrygge som er så ny og strøken. Det er ikke noe å sette fingeren på.

Attraktivt

- Men 69 millioner kroner er mye, hvem ser du for deg som mulige kjøpere?

- Det er både utenlandske og lokale i omegn og i landet for øvrig. Boligen kan brukes til mangt, til representasjon, til firma. Tønsberg og Nøtterøy er blitt veldig attraktivt de senere årene.

- Det som er spesielt, er at vi jobbet med interessenter fra blant annet utlandet, som bestilte flybillett for å se på eiendommen. Så kom koronaviruset, og innreise- og karantenerestriksjonene satte en midlertidig stopper for visningene, sier Sørvik.

Les også Ser du noe spesielt med dette kjøkkenet?

Paret som nå selger, kjøpte eiendommen for pene 45 millioner kroner i 2007. Prakteiendommen har hele 764 kvadratmeter med bruksareal og er ført opp i 2000. Tomten er på 3,2 mål og beskrives i en annonse som en av Oslofjordens mest luksuriøse strandeiendommer.

Bryggeanlegget er ifølge annonsen svært påkostet og inneholder blant annet en dypvannskai på 1,80 meter.

Les også: Dette kråkeslottet kan bli ditt, men det er én stor hake

To bygg

Eiendomsmassen består av to bygg, hvorav hovedbygget er regulert for både bolig og næring. Det er ingen boplikt på eiendommen, som også kan skilte med innendørs svømmebasseng og selvfølgelig egen strand.

En annen dyr eiendom, Langoddveien 83 på Snarøya, er for øvrig lagt ut til salgs igjen, denne gangen for 80 millioner kroner. Nettavisen omtalte salget i juni i fjor av det som da var Norges tredje dyreste eiendom til salgs. Prisantydningen for ti måneder siden var 85 millioner kroner.

Ringreven Tom Elliot Johnsen i Sem & Johnsen medga den gangen at eiendommen var vanskelig å prissette. Eiendommen ble trukket fra markedet i fjor høst. Johnsen sa da til Nettavisen at markedet for tiden ikke var modent for en slik eiendom.