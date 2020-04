Kan takke koronaviruset for sterk vekst

Europris har en solid vekst i omsentingen, mye som følge av koronaviruset.

Talene for første kvartal som ble lagt frem nå på morgenen, viser en salgsvekst i kvartalet på 11,8 prosent. Europris skriver i en børsmelding at denne veksten delvis skyldes utbruddet av koronaviruset.

Trafikken er gått noe ned, men dette kompenseres av kjøp av større volumer per gang. Salget i april er oppmuntrende, men det er for tidlig å konkludere med langtidsvirkningene.

Konsernets inntekter økte fra 1237 millioner kroner i første kvartal 2019 til 1383 millioner i årets tre første måneder. Det justerte driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) økte med 21,3 prosent, fra 125 millioner kroner til 152 millioner. Bunnlinjen endte i puss med 4 millioner kroner, mot et underskudd i fjor.

Les også: Koronakrisen har ført til ekstrem vekst i salget av trampoliner

Utfordrende

- Dette kvartalet her vært utfordrende og hendelsesrikt. Driftsmessig har den milde vinteren krevd at vi tilpasser oss raskt og endrer oppmerksomheten fra sesongprodukter til forbrukerprodukter for å opprettholde kundetrafikken.

- Senere har utbruddet av koronaviruset fra tid til annen ført til knapphet på ansatte, mens vi samtidig prøver å tilpasse oss de nye retningslinjene og rutinene for å begrense spredningen av viruset, sier fungerende konsernsjef Espen Eldal i meldingen.

Eldal mener det er bitt klarer at Europris spiller en viktig rolle for mange folk og lokalsamfunn, og det er gjort betydelige anstrengelser for å holde butikkene åpne.

Nettavisen skrev om tallene for fjerde kvartal at lavpriskjeden hadde god vekst, men resultatet tynges av dårlige betalere og tap på en uventet kronestyrking.

Lederbytte

I januar ble det kjent at toppsjefen Pål Wibe forlater Europris til fordel for XXL, en jobb han har tatt over nå i april.

I slutten av mars meldte styret i Europris at finansdirektør Espen Eldal vil fungere som adm. direktør inntil Wibes etterfølger er på plass.

– Forholdene gjør rekrutteringsprosessen utfordrende, men vil tas opp igjen når forholdene tillater det. Styret vil uttrykke full tillit til Espen som fungerende toppsjef, uttalte styreleder Tom Vidar Rygh i Europris for fire uker siden. Eldal har vært finansdirektør i Europris siden 2014.

Les også: Selger billig smågodt i store mengder - bekymringsfullt!

V-form

Kursen til Europris-aksjen har hatt en ordentlig V-form etter at nedturen satte inn 19. februar. I løpet av tre uker stupte kursen med 28 prosent til 26 kroner (se grafen under), men en drøy måned senere er aksjen tilbake på februarnivåene og på høyde med kursnivåene fra juli 2017.

TILBAKE IGJEN: Europris-aksjen handles nå på nivåer som før aksjen begynte å stupe for to måneder siden. Foto: (Infront)

Markedsverdien av Europris ved børsslutt onsdag var 6,05 milliarder kroner.

Folketrygdfondet er den største aksjonæren i Europris med en eierandel på 10,5 prosent, ellers er det en spredt eierstruktur.