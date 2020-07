Kanonår for Truls Svendsen - har aldri tjent mer

Truls Svendsen tredoblet resultatet fra 2018 til 2019 og har aldri tjent mer penger.

Den populære programlederen og komikeren har et holdingselskap (eierselskap) der han er eneeier, styreleder og daglig leder.

Årsregnskapet til dette holdingselskapet viser at salgsinntektene økte fra 2,9 millioner kroner i 2018 til 6,5 millioner i fjor. Det ga en bedring i driftsresultatet fra 1,76 millioner kroner til 5,16 millioner.

I tillegg økte finansinntektene til nesten 1,7 millioner kroner, som bidro til at resultatet før skatt mer enn tredoblet seg fra 2,2 millioner kroner til 6,8 millioner. Det er det desidert beste resultatet til Svendsen de senere årene, siden 2013 har overskuddet før skatt variert mellom 1 og 3 millioner kroner.

Mye i banken

Svendsens holdingselskap hadde ved utgangen av fjoråret plassert over 1,7 millioner kroner i banken. Mesteparten av verdiene i selskapet er imidlertid plassert i aksjer og aksjemarkedet. Svendsen eier blant annet 21 prosent av managementselskapet Plan B, sammen med blant andre Harald Rønneberg og Thomas Numme.

Holdingselskapet til Svendsen er solid, egenkapitalen var per 31. desember 2019 på nesten 12 millioner kroner. Det er den bokførte verdien av Svendsens verdier.

Kjemperesultatet gjorde at Svendsen for fjoråret bevilget seg et utbytte på hele 4 millioner kroner, i tillegg til en lønn på 862.000 kroner. Truls Svendsen ønsker via sin manager Espen Andresen ikke å kommentere regnskapstallene.

Begynte i Senkveld

Tromsøværingen Svendsen (47) vokste opp i Tromsø, men flyttet til Oslo i 1993. Her studerte på Handelshøyskolen BI hvor han møtte Harald Rønneberg. De to spilte i skolerevyen og drev sammen eventselskapet Plan B.

TV-karrieren startet høsten 2005 i «Senkveld» for Thomas og Harald. Tre år senere fikk han stor oppmerksomhet mediene for et stunt han gjorde for duoen i Senkveld.

Under den norske premieren av James Bond-filmen«Quantum of Solace» tilbød Svendsen kjendiser på den røde løperen Bonds favorittdrink dry martini. Samtidig drakk han selv og ble etter hvert svært beruset. For dette stuntet vant han prisen for årets TV-øyeblikk under Gullruten 2009.

Høsten 2009 var komikeren Kommunal- og regionaldepartementets reporter i forbindelse med Stortingsvalget denne høsten.

Svendsen har også ledet reklamebyråenes TV-sendte prisutdeling «Gullfisken» på TV 2. Våren 2014 reiste han på nytt rundt i Norge i programmet «Truls - oppdrag Hurtigruten». Serien ga ham dette året publikumsprisen under Gullruten.

Over Grønland

Våren 2015 gikk Truls Svendsen for første gang på tur over Grønland sammen med Cecilie Skog i serien «Tjukken & Lillemor». Han vant for andre gang publikumsprisen under Gullruten 2015 og ble nominert i klassen beste mannlige programleder.

Høsten 2017 dukket Svendsen og stjernekokk Eyvind Hellstrøm opp i TV 2-programmet «Truls á la Hellstrøm». Paret reiser rundt til ulike steder i verden hvor Hellstrøm prøver Svendsen å lage mat.

Serien ble i 2018 belønnet med Gullruten for beste underholdningsprogram. Paret ga også ut kokeboken «Truls à la Hellstrøm», der de var en av fem nominerte til årets kokebok.

Bred appell

Våren 2019 hadde Truls Svendsen premiere på sceneshowet «Fra Æ til Å i Nord-Norge». Dette showet dro altså inn billettinntekter i fjor for i hvert fall 20 millioner kroner. I Oslo hadde showet premiere i oktober.

- Truls er en bred artist som appellerer både til unge og gamle, uttalte manager Espen Andresen til Nettavisen Økonomi i september i fjor.

Ifølge Wikipedia er Svendsen også kretsmester i fotball og norgesmester i bowling.