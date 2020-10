Kanontall for XXL

Resultatet lagt fram tirsdag morgen gir grunn til optimisme.

Saken oppdateres.

Tredje kvartal 2020 viser kraftige forbedringer for sportsutstyrkjempen XXL.

I Norge vokste omsetningen med hele 21 prosent, skriver selskapet i en børsmelding tirsdag morgen. Totalt var veksten på 14 prosent, med en tredobling av resultatet etter skatt, sammenlignet med tredje kvartal 2019.

Resultatet før skatt (EBITDA) endte på 413 millioner kroner, og selskapet melder om en positiv utvikling i alle produktsegmenter. Nettogjelden er ned fra hele 1,9 milliarder kroner i samme kvartal i 2019 til 45 millioner kroner nå.

Tallene står i stor kontrast til situasjonen i februar, da krisen var på det verste.

Nøkketall for kvartalet:

Driftsinntekter 2,823 millioner kroner, opp 14 prosent (2,473 mill. kr. i tredje kvartal 2019)

Driftsresultat (EBITDA) 413 millioner kroner (271 mill. kr i tredje kvartal 2019)

Resultat etter skatt 159 millioner kroner (52 mill. kr)



Den underliggende veksten i bruttomarginen i kvartalet er på hele 40,5 prosent, opplyser XXL i børsmeldingen.

Det norske markedet skiller seg ut med markant større vekst enn de andre landene XXL opererer i. Også Sverige har en bra vekst, mens utviklingen er negativ i Finland og Østerrike.

Børsvinner i koronaåret

Mangelen på reisevirksomhet har ført til større forbruk og innkjøp av utstyr og klær til sport og friluft, og XXL er en klar vinner i markedet. Også i andre kvartal var XXL en av vinnerne, med en vekst på 31 prosent i omsetningen.

I en presentasjonen av resultatet melder XXL om sterk interesse for utendørsmarkedet og sykler.

Aksjekursen for XXL har steget med over 80 prosent i år, mens hovedindeksen er ned over 9 prosent. Aksjeeksperter Nettavisen har intervjuet har helt siden mars pekt på på XXL som et godt kjøp.

For ett år siden var situasjonen en annen. Aksjen stupte og resultatene var veldig svake.