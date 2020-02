Kanskje den mest spennende aksjen på Oslo Børs i 2020

Photocure (PHO) steg fra 60 til 100 kroner fra 21. november til 4. desember i fjor.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for nordiske investorer, har i dag sett nærmere på en av børsrakettene på Oslo Børs, Photocure ASA (ticker på Oslo Børs: PHO).



Etter en kraftig oppgang i slutten av 2019, så har aksjen nå konsolidert i en periode, men har nå brutt opp i fra denne konsolideringsformasjonen og utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal.



I slutten av 2019 så steg aksjen fra rundt NOK 60.00 til NOK 100.00 iløpet av bare få uker. Aksjen steg fra rundt NOK 60.00 den 21. november 2019 og til rundt NOK 100.00 den 04. desember 2019.



Aksjeanalyser.com har sett nærmere på denne tidligere kursraketten på Oslo Børs, og som nå gjerne kan bli en kursrakett igjen på Oslo Børs i ukene og månedene som kommer.

Photocure ASA (ticker på Oslo Børs: PHO)



Photocure er et norsk farmasøytisk selskap som utvikler og kommersialiserer legemidler til bedre diagnose og behandling av pasienter med blærekreft. Anvendelse av vår unike teknologi, som får kreftceller til å lyse rødt, har ført til bedre behandling av blærekreftpasienter over hele verden.



For mer informasjon om selskapet, se deres hjemmesider her: https://photocure.com/



Teknisk Analyse av Photocure ASA (ticker på Oslo Børs: PHO)



Photocure (ticker på Oslo Børs: PHO) utløste for noen måneder siden et svært kraftig teknisk kjøpssignal, og etter at aksjen brøt opp av en veldig stor rektangel konsolideringsformasjon som aksjen hadde beveget seg innenfor i mange år (jf. månedsdiagram).



Det ble utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen da den brøt over, og etablerte seg over, et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 60.00.



Potensialet som indikeres for aksjen i henhold til denne veldig store rektangel konsolideringsformasjonen, og bruddet opp ifra denne, er opp mot NOK 140.00 – 150.00.



Det er nå utløst nye positive tekniske signaler for aksjen, og etter brudd opp ifra en større kile konsolideringsformasjon (jf. dagdiagram).



Videre så synes aksjen å ta godt i mot ved støttenivået rundt 50-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram).

Et etablert brudd over NOK 90.00-nivået vil være med og utløse ytterligere positive tekniske signaler for aksjen.

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer også at aksjen kan stå foran videre oppgang i tiden fremover.



Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er med og bekrefter at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for aksjen er positiv.



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er i kjøpssignal for aksjen, og som den har vært siden februar 2019 da aksjen var rundt NOK 50.00 (jf. diagram ‘SignalListen’).



Det samlede tekniske bildet for Photocure (PHO) er altså svært positivt, og Aksjeanalyser.com vurderer aksjen som en interessant kjøpskandidat.



Potensialet for aksjen vurderes som nevnt her til å være opp mot NOK 140.00 – 160.00, og det gjerne iløpet av kort tid.

Basert på det svært positive tekniske bildet for Photocure (PHO) så har Aksjeanalyser.com nylig valgt å ta aksjen med i sin modellportefølje for Norge.

Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge var opp solide 40,57 prosent i 2019, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) var opp 16,51 prosent i 2019. Fra start av modellporteføljen Norge hos Aksjeanalyser.com den 20/08-2018 så er modellporteføljen (per 04/02-2020) opp 37,01 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode fra 20/08-2018 til 04/02-2020 er opp med kun 2,64 prosent.

Teknisk Analyse av Photocure ASA (ticker på Oslo Børs: PHO):