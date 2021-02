Kanskje en av aksjene med størst potensiale i 2021

Aksjen er nær ved å utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal nå, og skjer dette så tror Aksjeanalyser.com at denne aksjen har potensial for å kunne stige 100 - 150 prosent i løpet av 2021.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige børs- og aksjeanalyser til nordiske investorer, har i dag sett nærmere på en av sine favorittaksjer på Oslo Børs for 2021, Idex Biometrics ASA (ticker på Oslo Børs: IDEX).

Aksjen viser et samlet svært positivt teknisk bilde, og Aksjeanalyser.com tror et etablert brudd over et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 3.00 - 3.20 nå gjerne er veldig nært forestående.

Et etablert brudd over NOK 3.00 - 3.20 nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Idex-aksjen, og Aksjeanalyser.com ser da et potensiale for aksjen opp mot NOK 5.00 - 6.00 gjerne i løpet av bare de neste 3-6 måneder, og opp mot NOK 8.00 på 6-12 måneders sikt.

Videre så tror Aksjeanalyser.com en notering av Idex på Nasdaq-børsen nå kan være veldig nært forestående (kanskje om noen uker), og en av grunnene til dette er at for notering på Nasdaq børsen så er det visse krav til cashbeholdning og egenkapital i selskaper som noteres på Nasdaq, og dette har Idex til fulle nå klart med den seneste emisjonen gjennomført i selskapet hvor selskapet ble tilført cirka 230 millioner kroner.

16.2.2021, 08:25 Kilde: TDN Finans IDEX: GJORT RETTET EMISJON PÅ 83,2M AKSJER, KURS 2,75 Oslo (TDN Direkt): Idex Biometrics har hentet et bruttproveny på 229 millioner kroner gjennom utstedelse av 83.214.674 nye aksjer til kurs 2,75 kroner pr aksje, ifølge en melding fra selskapet tirsdag. Emisjonen ble flere ganger overtegnet, opplyses det. Idex Biometrics-aksjen sluttet på 2,88 kroner på Oslo Børs mandag.

Ellers så var investmentbanken UBS i går 17/02-2021 ute med en svært positiv analyse av konkurrenten Fingerprint Cards AB i Sverige (ticker: FING) og aksjen steg solide 43 prosent nå onsdag 17/02-2021.

Aksjeanalyser.com har grunn til å tro at UBS også ser nærmere på Idex Biometrics (IDEX), og ser ikke bort i fra at det om kort tid kan komme en positiv analyse også av Idex i fra UBS. Dette er naturligvis ikke noe Aksjeanalyser.com kan vite noe sikkert om, men investmentbanken UBS skal visstnok se veldig positivt på sektoren og bransjen, som både Fingerprint Cards (FING) og Idex Biometrics (IDEX) opererer innenfor.

Så både det fundamentale og det tekniske bildet for Idex Biometrics ASA (IDEX) er svært positivt, og Aksjeanalyser.com har altså en god stund hatt 20 prosent vekting i Idex i modellporteføljen for Norge - og har ingen planer om å endre på dette i tiden fremover.

Aksjeanalyser.com ser altså et stort potensiale for Idex-aksjen gjennom 2021 og videre.

Her er for øvrig litt informasjon rundt investmentbanken UBS sin oppdaterte og svært positive analyse i går av Fingerprint Cards (FING):

Fingerprint Cards UBS ser stor smartkortmarknad för Fingerprint Cards (Finwire) 2021-02-17 09:27 Investmentbanken UBS ser en stor marknad för smarta kort för Fingerprint Cards, och höjer aktien till köp från tidigare sälj. Det framgår av en analys. Efter år av förlorade marknadsandelar och prispress inom mobilt så bedömer man att Fingerprint Cards nu kommer att hitta en ny intäktsdrivare under 2021 med sensorer för betalkort. UBS har tidigare varit skeptiska kring den framtida användningen av biometriska betalkort, men bevis anses ha uppkommit den senaste tiden på att marknadens intresse ökar. UBS tror att teknologin kan slå igenom av tre skäl, i form av minskade kortproduktionskostnader, covid-19-effekter samt framgångsrika pilotprojekt och kommersiella lanseringar under 2021. Givet Fingerprints starka position tror man att bolaget kommer vara ett av de bästa namnen för att spela på denna investeringscykel, varför rekommendationen höjs två snäpp till köp. Den nya riktkursen som är baserad på en kassaflödesanalys lyder 33 kronor för aktien, från tidigare 9,80 kronor. UBS räknar med intäkterna kommer öka drastiskt i åren framöver, drivet av icke-mobila produkter och betalkortsatsningen. Som en följd väntas rörelseresultatet stärkas betydligt, genom operationell hävstång ihop med en stärkt bruttomarginal. Les hele saken hos kilden her: https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/02/17/fingerprint-cards-ubs-ser-stor-smartkortmarknad-for-fingerprint-cards.html

Idex Biometrics ASA (ticker på Oslo Børs: IDEX)

IDEX Biometrics ASA er et teknisk selskap for fingeravtrykkavbildning, anerkjennelse og autentisering. Det er engasjert i å utvikle og kommersialisere fingeravtrykssensorprodukter målrettet mot mobil-, smart- og ID-kortet og Internet of Things-markedene. IDEX tilbyr fingeravtrykksløsninger for maskinvare og programvare som er egnet for innebygging i produkter for å styrke sikkerheten og forbedre brukervennlighetsproduktene. Produktporteføljen inkluderer Biometrics fingeravtrykssensorer, Biometrics fingeravtrykkmoduler, påmeldingsløsninger og andre. Selskapet opererer i Europa, Midt-Østen og Afrika, Amerika og Asia.

Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

[Oppdatert analyse den, 18.02.2021]:

Teknisk Analyse av Idex Biometrics ASA (ticker på Oslo Børs: IDEX)

Idex Biometrics ASA (ticker på Oslo Børs: IDEX) viser en sterk utvikling innenfor en stigende trend (jf. dag og ukediagram).

Videre oppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne stigende trenden, og det både på kort og lang sikt.

Aksjen er nå nær ved å utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal, og som vil utløses ved et etablert brudd over NOK 3.00 - 3.20 nivået (jf. dagdiagram).

Både RSI og MACD momentum-indikatorer signaliserer videre oppgang for aksjen på kort sikt, og dermed ligger det ann til å kunne kommet et slik etablert brudd over NOK 3.20-nivået i løpet av den aller nærmeste tiden.

Det ble utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen da den for en tid tilbake brøt opp gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 2.50.

Det ble da utløset et kraftig teknisk kjøpssignal fra en veldig stor omvendt hode-skulder formasjon (jf. ukediagram).

Denne omvendt hode-skulder formasjonen indikerer at aksjen har et potensiale helt opp mot NOK 8.00 og det gjerne i løpet av bare de neste 6-12 måneder.

Aksjen kan altså ha et potensiale på solide rundt 150 prosent i løpet av bare de neste 6-12 måneder.

Ved et etablert brudd over NOK 3.00-nivået så vil aksjen gjerne i løpet av veldig kort tid kunne stige opp mot NOK 4.00-nivået.

Et etablert brudd over NOK 4.00 vil igjen utløse et svært kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og som da kan stige raskt videre og gjerne helt opp mot NOK 8.00-nivået.

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennosnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er med og bekrefter at både den kortsiktige og langsiktige trenden for aksjen er positiv.

Aksjen er også i kjøpssignal iht Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListsen, jf. diagram ‘SignalListen’.

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Idex Biometrics ASA (IDEX) så gjentar Aksjeanalyser.com i dag sine tidligere positive analyser av aksjen.

Aksjeanalyser.com ser altså et potensiale for Idex-aksjen opp mot NOK 8.00 på 6-12 måneders sikt.

Aksjen har naturligvis da fått for en tid tilbake sin naturlige plass i Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge og med 20 prosent vekting der i denne aksjen.

Det skal til slutt nevnes at undertegnede, Bjørn Inge Pettersen, selv eier aksjer i Idex Biometrics ASA (IDEX).

Teknisk Analyse av Idex Biometrics ASA (ticker på Oslo Børs: IDEX):

