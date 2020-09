Kaos rundt storprosjekt i helsevesenet: – Uheldig om dette kommer ut i det offentlige rom

Storprosjektet som skulle revolusjonere 113-telefoner ble kuppet av en annen del av helsevesenet. – Dette er en skandale, sier en sentral helsetopp til Nettavisen.

Det er ikke bare i det private næringsliv det knives om ressurser, ansvar og store prosjekter. Et prosjekt for å innføre video for nødtelefoner til 113, er blitt gjenstand for konflikt og kaos i helsevesenet.

Systemet skulle revolusjonere 113-samtalene ved hjelp av video. Ved behov ringer folk til 113 og får en operatør på øret. Gjennom video vil misforståelser kunne unngås, og operatøren se det samme som innringeren. I verste tilfelle kan slike misforståelser føre til tap av liv. Spesielt har helseforetaket sett på problemene med språklige utfordringer og manglende beskrivelser for helsepersonellet.

Videanrop

Vestre Viken valgte å sette i gang arbeidet med prosjektet i 2018, og besøkte ulike aktører som allerede har sett på lignende løsninger. Men ifølge foretaket var det ingen som hadde gjort dette i en skala som passet til helsevesenet.

Dermed tok de på seg oppgaven med å utvikle løsningen i samarbeid med Norges fremste bedrifter på dette feltet. I samarbeid med teknologinæringen, arrangerte de et såkalt «Hackaton» i Kongsberg februar 2019. Kort oppsummert, var dette en åpen workshop for dataingeniører hvor de mest innovative helseløsningene ble kåret.

En slik løsning er imidlertid ikke bare enkel å få på plass. For den må også ivareta det strenge personvernet i helsetjenesten.

«Selv om lignende teknologi eksisterer i dag, handler dette om å utvikle et system innenfor gjeldende regelverk som ivaretar personvern og informasjonssikkerhet», står det i en av dokumentene Nettavisen har fått tilgang på.

Kort tid etter Vestre Viken snakket med leverandører, og utredet løsningen, søker de om penger fra Innovasjon Norge til å gjennomføre prosjektet. De søker om seks millioner kroner, og får bevilget 10 millioner kroner i juni 2019.

Underveis i prosjektet informerer Vestre Viken de andre foretakene og spesielt Oslo universitetssykehus (OUS) om at de jobber med prosjektet. Både OUS og Helsedirektoratet er medlemmer i styringsgruppen for prosjektet.

Men den 29. januar 2020 slår Vestre Viken alarm etter en bekymringsmelding. For underveis mens de har holdt både direktoratet og OUS orientert om prosjektet, har nemlig OUS og Norsk Luftambulanse utviklet et parallelt prosjekt uten å informere helseforetaket.

Nettavisen har fått innsyn i flere hundre dokumenter i forbindelse med dette prosjektet. En direktør i Vestre Viken skriver et bekymringsbrev til sine overordnede, hvor vedkommende skriver:

«For VV (Vestre Viken journ. anm.) sin del kan vi komme opp i en situasjon der det vil bli stilt spørsmål om vi har «lurt» Innovasjon Norge og fått tildelt midler på feil grunnlag.»

Videre står det:

«Om denne uheldige historien kommer ut i det offentlige rom, ser jeg at det kan være en risiko at det vil bli stilt spørsmål om årsaken til at helseforetakene ikke har samarbeidet om dette prosjektet og bruk av offentlige midler».

Etter alarmen går blir det gjennomført et møte mellom Vestre Viken og Helse Sør-Øst, som bestemmer over både OUS og Vestre Viken. Der kommer det tydelig frem at prosjektet til OUS legges på is, og at de slutter seg til prosjektet i Vestre Viken. Det viser dokumenter Nettavisen har fått tilgang på.

Bakoversveis

Men det skjer ikke. Prosjektet for OUS i samarbeid med stiftelsen Norsk Luftambulanse fortsetter videre. Den 29. juni 2020 får flere i Vestre Viken helseforetak bakoversveis. Sentrale kilder i helsevesenet som Nettavisen har snakket med sier de ble sjokkert etter NRK publiserte en stor sak hvor helseminister Bent Høie i samarbeid med OUS og Norsk Luftambulanse går ut og forteller om løsningen de skulle legge på is.

REAKSJONER: Når denne artikkelen ble publisert den 29. juni, ble det slått alarm i Vestre Viken. Foto: Faksimile: NRK

– Dette er en unik løsning, en revolusjon for personalet på 113-sentralen, sier Høie til NRK.

En sentral helsetopp i foretaket sier til Nettavisen at det er svært uheldig at man har kommet i en situasjon hvor man sitter og utvikler to like løsninger innad i det samme regionale helseforetaket.

– Det hadde vært mer hensiktsmessig for alle parter om foretakene kunne samarbeidet og derav fått utviklet den beste løsningen sammen.

Kilden kan ikke av hensyn til arbeidsplassen stå frem med navn.

Departementet svarer

Helsedepartementet mener på sin side at det er ikke riktig at de to løsningene er helt like, og at videoanrop fra OUS ble lansert i forbindelse med koronaviruset som en midlertidig løsning.

– Det er ikke snakk om to like løsninger. Den ene løsningen er allerede utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og er en videoløsning både for AMK- og legevaktsentraler. Løsningen er nå i pilot, og er et midlertidig verktøy som man ønsket å prøve ut i forbindelse med koronapandemien, sier statssekretær Frøydis Høyem (H).

Hun mener det er et klart skille til løsningen utviklet i Vestre Viken.

– Innovasjonsprosjektet i Vestre Viken har et lengre perspektiv og inneholder i større grad elementer for samhandling, i tillegg til verktøyutvikling, sier Høyem.

– Var Helsedepartementet kjent med at det eksisterte to like løsninger?

– Det er ikke snakk om to like løsninger. Departementet var klar over begge prosjektene da det ble gitt et oppdrag om å sette i gang et pilotprosjekt av videooverføring basert på den teknologien som var utviklet gjennom førstehjelpsdugnaden, sier Høyem.

– Hvorfor har departementet gått såpass inn for den ene løsningen allerede?

– Vi er begeistret for alle initiativ og utviklingsarbeid som har som mål å gi befolkningen bedre helsetjenester i fremtiden og som kan bidra til å redde flere liv. Begge disse prosjektene vil bidra til at befolkningen får bedre løsninger i fremtiden, sier hun.

Men departementet ønsker ikke å kommentere hvorfor det ble gitt beskjed om at det ene prosjektet skulle legges på is, mens det like etter ble lansert og hyllet av helseministeren i mediene. I stedet henviser de til Helse Sør-Øst.

Men Helse Sør-Øst har heller ikke et klart svar. For de fikk ordren fra Helsedirektoratet, som er underlagt Helsedepartementet.

– Under koronapandemien, den 5. april, fikk Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF et brev fra Helsedirektoratet om at løsningen som var utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse skulle innføres i spesialisthelsetjenesten, skriver kommunikasjonsrådgiver Anne-Brit Bøe i Helse Sør-Øst i en e-post.