Donald Trump ser på Joe Biden som sin mest sannsynlige demokratiske utfordrer. Drittpakker fra «The Donald» besvares av demokratene med mulig riksrett. Kaoset er komplett, og Trump sitter trygt.

Utgangspunktet for saken som nå tar all oppmerksomhet i Washington er mistanken om at Trump har holdt tilbake 3,6 milliarder kroner i militær hjelp til Ukraina.

Dette for å presse Ukraina til å hjelpe Trump med å sverte Biden.

Hillary Clinton: - Trump har forrådt landet vårt

Trump skal i en telefonsamtale ha oppfordret Ukraina til å etterforske Hunter Biden, Joe Bidens sønn. Hunter Biden ble i 2014 valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings. Et selskap som nå anklages for korrupsjon.

Det å presse et annet lands statsleder for å kunne oppnå politiske fordeler på hjemmebane er ikke helt etter boka. For å si det forsiktig.

Lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, mener presidenten må stilles til ansvar. Hun vil starte en formell gransking som kan føre til at Donald Trump stilles for riksrett.

Alle som hater Trump, og det er jo som kjent mange, jubler og tenker at endelig skjer det noe. Endelig kommer det en mulighet for å kaste mannen med verdens mest kjente sveis ut av det ovale kontoret. Endelig kan man med jussen i hånden få stoppet galskapen.

Men så enkelte er det selvsagt ikke.

Nixon nærmest

Ingen amerikansk president har noen gang blitt fradømt embetet. Den som har vært nærmest er Richard Nixon i forbindelse med Watergate-skandalen, men han trakk seg i tide.

Riksrett handler ikke om juss, selv om det høres sånn ut. Riksrett er politikk. 100 prosent. I en riksrettssak er det USAs høyesterettsjustitiarius som leder forhandlingene og Senatet som fungerer som jury. For å frata presidenten embetet må det støttes av to tredels flertall blant senatorene.

Med tanke på at republikanerne har flertallet i Senatet, og de fleste av dem aktivt eller stilltiende støtter Trump, kommer de selvsagt ikke til å avsette ham. Da må i så fall forbrytelsen være langt mer alvorlig enn slik det ser ut nå.

Dette vet selvsagt Nancy Pelosi og de andre demokratiske lederne. Å true med riksrett er dermed først og fremst et politisk utspill med mål om å sverte Trump.

Demokratene spekulerer altså i at de ville komme styrket ut av denne saken. At Trump må ta telling - og demokratene kan heve hånden til seier etter atter en ny runde i ringen mot presidenten.

Hvor demokratene har fått denne selvtilliten fra er ikke lett å forstå. Alle som så langt har forsøkt å utmanøvrere Trump har selv sittet igjen som taper.

Kanskje kommer utspillet først og fremst fordi demokratene må vise sine kjernevelgere at partiet gjør alt de kan for å stoppe Trump.

Jeg skal ikke vurdere hvor klokt det er.

Men det blir neppe riksrettskap mot Donald Trump.