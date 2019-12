Kapital: Dette er næringslivets mektigste

Trygve Hegnars Kapital gjør opp status for 2019. DNBs nye toppsjef suser rett inn på topp 3.

Hvert år kårer Kapital de 100 mektigste personene i norsk næringsliv. Bladet definerer makt som «muligheten til å påvirke» og «å være med på å bestemme og oppnå resultater». Både næringslivsaktører med formell og uformell makt rykker inn på listen.

Kjell Inge Røkke, majoritetseier og styreleder i Aker, topper listen. Tallene taler for seg selv: Røkke har, ifølge Kapital, en formue verdt 35 milliarder kroner, mens selskapene han kontrollerer har 28.000 ansatte og en omsetning på 70 milliarder kroner. Kapital påpeker at Røkke ikke har hatt sitt beste år forretningsmessig, og det har blitt mye medieomtale rundt rettssaken der Jan Erik «Jannik» Iversen ble dømt for utpressing av milliardæren. I tillegg har Røkkes skyskaperdrøm i Fornebu, samt Aker BPs planer for Paradis i Stavanger vært mye omtalt.

MEKTIGST. Bladet Kapital har kronet Kjell Inge Røkke til den mektigste innen norsk næringsliv. Her fra da han vitnet mot Jan Erik «Jannik» Iversen i rettssaken i oktober. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Equinor-sjef Eldar Sætre (63) kåres til næringslivets nest rikeste person av Kapital. Equinor og Sætre er under økt press fra miljøbevegelsen, og Sætre har flere ganger sagt at han forstår og setter pris på klimastreikende ungdom. Samtidig pågår det store demonstrasjoner i Australia mot Equinors søknad om oljeleting i Australbukta, og selskapet kan vente seg svar fra australske myndigheter rett før eller etter nyttår. Aftenbladet meldte i november at Equinor har begynt å se seg om etter Sætres etterfølger, noe toppsjefen hverken bekreftet eller avkreftet under Politisk Kvarter i slutten av forrige måned.

2. MEKTIGST: Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor er ifølge Kapital næringslivets nest mektigste. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Ny konsernsjef inn på topplisten

Kjerstin Braathen (49) er fersk konsernsjef i DNB. Det gjør at hun hopper fra 46. plass til 3. plass på listen over næringslivets mektigste. Braathen har ikke fått noen enkel start på tilværelsen som toppsjef: I slutten av november startet Økokrim etterforskning av DNB etter avsløringene om mulig hvitvasking og korrupsjon i et islandsk fiskeriselskap.

Knut Hartvig Johannson (82) er godt voksen, men fortsatt blant de mektigste i næringslivet, ifølge Kapital. Johannson er Norgesgruppens styreleder og er sammen med resten av Johannson-familien største eier i konsernet som eier dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Spar, Joker og Ultra. Dagligvarekrigen fikk en uventet vending da Konkurransetilsynet gjennomførte en razzia hos Norgesgruppen i midten av november, og hva konsekvensene blir for dagligvaregiganten er fortsatt ukjent.

Knut Hartvig Johannson er styreleder Norgesgruppen - som nå kontrollerer nesten 44 prosent av dagligvarehandelen i Norge. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

John Fredriksen (75) varslet nylig at han går av som styreleder i Seadrill, men er fortsatt næringslivets 5. mektigste, ifølge Kapital. Redermilliardæren forlot Norge for London i 1978, er kypriotisk statsborger og er rangert av Bloomberg som verdens 186. rikeste person. Kapital anslår formuen hans til å være 113 milliarder kroner.

96-åring blant de mektigste

Odd Reitan (68) havner på 6. plass på listen. Reitan, administrerende direktør og styreleder i Reitangruppen, står oppført med en beskjeden formue, men er ifølge Kapital Norges tredje rikeste person. Da Reitan åpnet ærverdige Britannia hotell i mai, tok han i Nettavisen Økonomi til orde for å grave opp Trondheim sentrum for å lage veier og P-hus under bakken.

Telenor-sjef Sigve Brekke (59) plasserer seg på en 7. plass på Kapitals liste, og får skryt for å ha holdt seg stående - spesielt etter maktkampen med endte med at styreleder Berit Svendsen måtte forlate teknologigiganten i fjor høst.

Petter Stordalen (57) ender på 8. plass i kåringen. I høst kjøpte Stordalen, til manges overraskelse, reisearrangøren Ving. Under en seanse med Trygve Hegnar på Grand Hotel i november, avslørte Stordalen av nye Nordic Choice-prosjekter vil generere minimum 45.000 ansettelser de neste fem årene. Samme måned sendte Gunhild Stordalen og hotellkongen ut en melding om at de flytter fra hverandre.

Nummer ni på Kapitals liste er Johan H. Andersen (58), som er eier og styreleder i Ferd. Kapital skriver at få har en så «veldiversifisert portefølje av investeringer», noe som gir Andersen og familien makt i flere bransjer.

Sistemann som får plass på topp 10-listen til Kapital, er Olav Thon (96). Thon giftet seg i sommer, og fortalte i Det store intervjuet med Nettavisen Økonomi om hvordan det gikk til, etter 35 års samliv. Forretningsmessig har Thon, som har rykket ned tre plasser på listen siden i fjor, et enkeltpersonsforetak med store verdier i eiendom.