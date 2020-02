Kappahl legger ned butikken på Karl Johan

For tre uker siden da Kappahl at de ikke fryktet butikkdøden. Nå legger de ned midt i Oslo på grunn av færre kunder.

- Vi ser ingen butikkdød, uttalte Anders Tandberg, Business Controller i Kappahl til DN i slutten av januar.

Nå bekrefter imidlertid kleskjeden at de legger ned butikken sin i Norges største handlegate, Karl Johan. Kjeden forklarer nedleggelsen med færre kunder, blant annet som følge av netthandel, kombinert med høy leie.

- Folk handler annerledes. Mange velger e-handel eller kjøpesentre, hvor de har flere butikker samlet på ett sted, sier markedssjef Ingrid Melnes i Kappahl Norge til Nettavisen.

MARKEDSSJEF: Ingrid Melnes, markedssjef i Kappahl Norge, sier at de ser større potensiale andre steder enn på Karl Johan. Foto: Kappahl

I fjor ble det kjent at den svenske kleskjeden skulle legge ned totalt 20 butikker, men da ble ikke norske butikker rammet.

- Butikken tjener for lite til å forsvare plasseringen. Det er dyrt å leie lokaler der, men vi har jo fortsatt en sentrumsbutikk på Oslo City og en på Storo. Samtidig har vi mange i distriktene som går bra, sier hun til Nettavisen.

Hun trekker fram at det samtidig er mer utfordrende å drive butikkene i større byer enn i distriktene.

- Det er større konkurranse og flere valgmuligheter for kundene i byene. Samtidig er disse kundene mer aktive på netthandel enn det vi opplever i distriktene, sier hun og legger til:

- På lokale butikker er det gjerne ansatte som har jobbet der i mange år og kundene har et personlig forhold til dem.

- Vi ser ingen butikkdød

Tidligere har det vært viktig for kjeden å være til stede på Karl Johan på grunn av markedsføring, men nå foregår det mer digitalt og de ser at de ikke har behov for å beholde butikken der lenger.

- Butikken er ikke stengt ennå, men vi kommer til å være ute av dørene innen 1. mars. Vi har hatt pågående forhandlinger og diskusjoner angående butikken, men besluttet å legge den ned, forklarer hun.

Melnes forteller at de nå prøver å ivareta ansatte som påvirkes av nedleggelsen.

Nyheten om nedleggelsen kommer bare uker etter at Anders Tandberg, Business Controller i Kappahl, uttalte til Dagens Næringsliv at de ikke har lagt spesielt merke til «butikkdød».

– Ser vi at vi har ulønnsomme butikker må vi iverksette tiltak, mens situasjonen kan være helt motsatt andre steder. Det er slik vi har jobbet i alle år. Vi ser ingen butikkdød, sa han til DN i slutten av januar.

Til tross for at denne uttalelsen kom samme måned som det ble besluttet å legge ned butikken på Karl Johan, sier markedssjef Melnes at de ikke ser butikkdød.

- Butikken på Karl Johan er den eneste i landet som ikke ligger på et kjøpesenter, og vi tror ikke det blir butikkdød for Kappahl på sentrene, sier hun.

Åpner ny distriktsbutikk

Melnes avviser at det er planlagt å stenge flere butikker.

- Nå er det lite sannsynlig med flere nedleggelser. Det er fortsatt veldig viktig med fysiske butikker, og selv om vi satser en del på e-handel, er det viktig å være der kunden er. Vi flytter og åpner nye butikker, forteller Melnes.

I mars åpner Kappahl en liten butikk i Rørvik i Ytre Namdal, nord på trøndelagskysten.

- Det har vært en etterspørsel, og vi synes det er kjempeinteressant å åpne butikk der. Vi har god erfaring med butikker på mindre steder, forklarer markedssjefen.

Kappahl jobber samtidig med å oppgradere andre butikker rundt om i landet der det er behov.

NEDLEGGELSE: I helgen var det veldig tomt for varer inne på Kappahl på Karl Johan, og butikken annonserte at de hadde salg på grunn av at butikken stenges. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Økt omsetning



Fra september 2018 til 31. august 2019 hadde Kappahl Norge en omsetning på 1,2 milliarder kroner, og et resultat på 49 millioner før skatt. Til sammenligning hadde kjeden en omsetning på 1,19 milliarder i samme periode året før, ifølge Melnes.

Noe som har bidratt til å øke netthandelen til Kappahl er «Klikk og Hent».

- Det er veldig viktig for oss. Vi ser at det er det kundene foretrekker når de handler på nett. Vi får en mulighet til å gi service i butikk som vi ikke får gjort på nett, så det er en fin omniløsning, sier hun.

