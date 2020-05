Kaptein Marius (43) må rett i karantene, mens utenlandske sjøfolk har egne regler: – Frustrerende

Norske sjøfolk er frustrert over strenge karanteneregler som kun gjelder dem, og ikke deres utenlandske kolleger.

Smittevernreglene mot koronaviruset skaper mye frustrasjon blant norske sjøfolk.

– Det som er mest frustrerende er at vi går fire uker turnus, og for hver gang vi skal hjem, må vi rett i karantene. Det virker veldig kunstig, sier Marius Møllersen som er kaptein for et rederi basert i Finnmark.

For de fleste nordmenn har nok smittevernsreglene for utenlandsturer ført til at svenskehandelen ble droppet eller utenlandsferien røk. Men for norske sjøfolk har det endt opp med at jobben deres sender dem rett i karantene.

De tusenvis av utenlandske sjøfolkene som jobber i Norge, slipper unna med langt slappere regelverk.

Norsk sjøoffisersforbund har fått flere frustrerte meldinger fra medlemmene, og har tatt kontakt med Helsedirektoratet. Myndighetene bekrefter at alle personer er underlagt ti dagers karantene, og at det er ingen tiltak for å unngå karanteneplikt per i dag.

– Straffes

– Våre medlemmer bidrar til å holde verdenssamfunnet i gang, og innehar en samfunnskritisk funksjon. Til tross for dette blir de unødig straffet når de kommer hjem, sier seniorrådgiver Jens Folland i Norsk Sjøoffisersforbund.

FRUSTRERT: Seniorrådgiver Jens Folland i Norsk sjøoffisersforbund er frustrert over lite løsningsvillighet fra Helsedirektoratet. Foto: Norsk Sjøoffisersforbund

Han mener det er helt urimelig at samme tiltak gjelder for sjøfolk som har vært isolert på et skip på samme måte som turister som vandrer rundt i byene.

– Vi er skuffet, og mener Helsedirektoratet viser null vilje til å finne en gode løsning. Norske sjøfolk er over alt, og vi opplever stor villighet fra andre land, men ikke av våre egne myndigheter, sier Folland.

– Kunstige regler

Ettersom norske sjøfolk ofte er på båter som reiser utenlands i løpet av deres fireukers turnus, må de ofte reise med fly tilbake til Norge. Kaptein Marius Møllersen har flere ganger den senere tiden flydd via Amsterdam, London og Frankfurt. Han opplever at det er helt tomt av folk, og at det er langt flere på Gardermoen.

– Vi føler at vi får risikoen først når vi lander på Gardermoen, men smittevernsreglene baserer seg på at vi har større risiko før vi kommer til Norge, sier han.

Han beskriver at de i løpet av de fire ukene på turnus er stort sett isolert. Av og til møter de noen på bryggen når båtene legger til kai, men presiserer at de holder avstand og ivaretar alle smittevernregler.

– Dette gir oss en ekstra belastning, men vi gjør vårt beste. Men det handler litt om den allmenne rettsoppfatningen. Hvis lover og regler blir så rare at du ikke skjønner det, blir det fristende å lage egne regler - selv om ingen her om bord skal gjøre det, altså, sier Møllersen.

Myndighetene har imidlertid innført slappere regler for utenlandske arbeidere. Ifølge en presisering fra Helsedirektoratet holder det for utenlandske arbeidere at de holder seg på samme sted, men kan jobbe. Det kan ikke de norske sjøfolkene.