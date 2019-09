Kårer verdens mest attraktive land: Bare tre foran Norge på lista

Norge er igjen kåret til et av verdens beste land. Ifølge en ny kåring er det kun tre land i verden hvor det er enklere å gjennomføre digitale forretninger enn i Norge.

Harvard Business Review kårer verdens mest attraktive land for digitale forretninger. Norge legger seg på en solid fjerdeplass på listen, kun slått av USA, Storbritannia og Nederland.

Vi gjør det likevel best av de nordiske landene, i tillegg til at Norge ble vurdert som bedre digitale leverandører enn både Japan, Australia og Canada.

De nordiske landene scorer jevnt over høyt i undersøkelsen. Norge lander som sagt på en fjerdeplass, foran Danmark på en sjuendeplass, mens Finland og Sverige lander henholdsvis 10. og 11.-plass. Se hele listen nederst i saken.

Best i verden på nettkjøp

Som en enkelt gruppe blir de nordiske landene trukket fram som gode land for digitale forretninger. Nordiske forbrukere er klassifisert som tidlige brukere av både digitale nyhets-plattformer, og abonnement-baserte digitale underholdnings-løsninger.

Undersøkelsen viser at de nordiske landene er i en særklasse når det kommer til strømming av film og tv, hvor apetitten blant nordiske forbrukere aldri har vært høyere.

I tillegg skriver Harvard Business Review at de nordiske landene er hjemmene til noen av de mest kyndige netthandlerne i hele verden. En tredjedel av nordiske forbrukere handler hver måned på nettet, på tvers av landegrensene, først og fremst fra nettsteder i Storbritannia, Tyskland og Kina.

Scorer dårlig på digitale media

Isolert sett gjør Norge det godt innenfor både delingsøkonomi, datatilgang og e-handel, men havner på en fjerdeplass på grunn av digitale media.

Til tross for at nordmenn er store forbrukere av både YouTube og Netflix får vi i kåringen en dårlig score som følge av at vi ikke har lokale alternativ til disse tjenestene.

Kåringen tar for seg de 42 største landene innen digital forretning i verden, basert på fire digitale plattformer:

- E-handel, som Amazon og ebay

- Digitale media som YouTube og Netflix

- Delingsøkonomi som Airbnb og Uber

- Frilansplattformer som appen Upwork som skal knytte jobbsøkere og arbeidsgivere sammen for korte prosjekt.

Tok ikke stilling til digitale forretninger

Verdensbanken gjennomfører årlig en undersøkelse hvor de kårer verdens beste land å gjøre forretninger i. Kåringen blir ofte beskrevet som både verdensmesterskap og olympiske leker for regjeringer som ønsker å tiltrekke seg handel.

Undersøkelsen målte hvor enkelt det er å gjøre forretninger ved å se på en rekke faktorer innen utviklingsmiljøene i hvert enkelt land, men tok ikke stilling til det digitale forretningsmulighetene i landet.

Harvard Business Reviews artikkel er, ifølge de selv, ment som et supplement til Verdensbankens årlige undersøkelse. Kåringen gir en mulighet til å sammenligne land, ikke bare når det gjelder tradisjonell forretningsvennlighet, men også når det gjelder faktorer som påvirker etableringen av digitale virksomheter.

Se en oversikt over resultatene nedenfor: