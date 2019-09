Kari og Nils fikk seg en overraskelse da de ble foreldre: Nå lanserer de eget merke internasjonalt

Selskapet Lykkelig som liten har spesialisert seg på å selge naturlige hudprodukter til små barn i hele verden.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Selskapet Lykkelig som liten er et Trondheims-basert selskap stiftet av Kari Løvendahl Mogstad og Nils Ivar Leraand.

Kari og Nils er gift, og begge er leger. Da de selv fikk en datter som slet med utslett for 15 år siden, ble de likevel overrasket over innholdet i barnekremene som var på markedet.

- Jeg ble overrasket over ingrediensene i de produktene som ble tilbudt. Det var helt tydelig at mange av kremene ikke hadde noe på en ømfintlig barnehud å gjøre, sier Løvendahl Mogstad til Nettavisen.

SJOKKERT: Nils og Kari ble overrasket over innholdet i barnekremer, nå har de lansert et eget merke som tar av i Asia





Ekteparet Kari og Nils bestemte seg derfor for å utvikle egne produkter til datteren, hjemme på kjøkkenbenken. De bestilte hjem oljer med lindrende egenskaper og satte i gang.

- Vi sto over kjelene, silte, kokte og rørte sammen, for å finne den riktige blandingen. Til slutt kom vi fram til en blanding. En helt naturlig salve med kun økologiske ingredienser som fungerte bedre enn de produktene vi fikk kjøpt på apoteket, sier Løvendahl Mogstad.

Legen poengterer at testingen begynte for rundt 15 år siden, og at det på den tiden var mindre informasjon og færre krav til innholdet i hudprodukter enn det er i dag, og at det i dag finnes mange produkter som er både trygge og gode for barn og voksne.

Produsert av nonner

Etter hvert som ekteparet utviklet salvene videre, ville de også tilby sine produkter til andre foreldre, men da ble kjøkkenbenken fort for liten. Neste steg ble derfor å ta kontakt med et kloster på Tautra, ei øy i Trondheimsfjorden.

- Jeg kjente litt til nonnene som bor på Tautra fra før av, og visste at de produserte såpe og salve der. Jeg tok kontakt med dem og presenterte ideen vår for dem, også sa de heldigvis ja til å produsere våre produkter, sier Løvendahl Mogstad.

- Det har vært et originalt samarbeid, men et veldig godt samarbeid, forsetter hun.

Nonnene produserer fremdeles en del av produktene, men etterhvert som salget har tatt seg opp i løpet av de seneste årene er også noe av produksjonen flyttet til Sverige.

- Produksjonen ble rett og slett for stor for nonnene, men det var fremdeles viktig for oss å finne en produsent som var nær og dyktig, sier daglig leder i Lykkelig som Liten, Ellen Loxley.

Hun forteller at det unike med deres produkter er de naturlige produktene og kvaliteten i produksjonen, og at det derfor er viktig at de har god kontroll med produsentene.

Vinn eller forsvinn i Kina

Produktene ble solgt til en stadig voksende kundemasse i Norge og etter hvert Sverige, men likevel uteble resultatene. Så, ved en ren tilfeldighet åpnet det seg en mulighet i det Kinesiske markedet.

Det som skulle vise seg å bli deres grossist i Kina, Xu Xing, møtte en nordmann, flyttet til Trondheim og oppdaget kremene til Lykkelig som liten. Hun bestemte seg for å eksportere produktet tilbake til hjemlandet. Lykkelig Som Liten ble et etablert kvalitetsmerke i Kina. Daglig leder mener etableringen kan skape store verdier for selskapet.

- Skandinaviske merker assosieres ofte med høy kvalitet, i alle fall i Kina, så det er en stor fordel for oss. I Kina har de hatt en del skandaler hvor det har kommet fram at ingrediensene i produkter rettet mot barn ikke har vært så bra, så der er de i tillegg veldig opptatt av naturlige produkter, sier hun.

SUKSESS: Daglig leder Ellen Loxley sier at produktene selger godt, både i Norge og internasjonalt.

I forbindelse med lanseringen i det internasjonale markedet ble det i 2018 investert kraftig i utvikling og markedsføring, noe som førte til et underskudd på over 500 000 kroner. Daglig leder har tro på at investeringen likevel vil lønne seg, og at selskapet skal gå i pluss allerede i år.

- Det var store investeringskostnader som drev underskuddet i fjor. Både produktutvikling og markedsføringen av en internasjonal merkevare tok mye tid og ressurser. Vi satser på at vi allerede i år skal snu underskudd til overskudd, og ligger veldig godt an så langt. Det ser ut til at vi kommer til å få et positivt resultat for 2019 som langt på vei dekker fjorårets tap, sier hun.

Inntoget i det internasjonale markedet har vært svært viktig for selskapet.

- Allerede i år ser vi at en av våre leverandører i Kina bli vår største kunde, så det asiatiske markedet kommer til å bli veldig viktig for oss i årene som kommer. Lanseringen der har vært en vinn eller forsvinn for oss, sier hun.

Lanseringen i Kina har gått over all forventning, og Lykkelig som liten har allerede solgt flere tusen produkter hittil i år.

- Vi kommer i alle fall til å doble omsetningen i Kina, kanskje til og med tredoble i løpet av året. Vi tror heller ikke at taket er nådd, og har mål om å tidoble omsetningen i det kinesiske markedet, sier Loxley.

Fra Trondheim til Tautra til Taiwan.

Hun forteller at de også nå er på vei inn i markedet i både Taiwan og i Thailand.

- Så langt ser det veldig lovende ut, spesielt i Taiwan, hvor vi har et like stort potensiale som i Kina, og en befolkning med enda litt bedre kjøpekraft, sier hun.

SKÅNSOM: Den nye sjampoen er utvikler for å ta vare på huden og naturen

Selskapet har satset på produktutvikling, og har blant annet utviklet en sjampo med tilbakemeldinger fra det Asiatiske markedet.

- Sjampoen føyer seg inn i rekken av andre gode kremer, salver og oljer fra Lykkelig som Liten. Alle utviklet og produsert med det for øye at det skal være skånsomt og godt både for små og store, og for naturen, sier hun.