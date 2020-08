Karpe gir bort alle inntektene sine

Vil hjelpe flyktninger, asylsøkere og innvandrere.

Det skriver bandet på Instagram.

Det fremgår at de gir bort «Hele katalogen. Alle inntektene. For resten av livet og en god stund til. Det er arven vår».

I posten skriver de at dette var noe de hadde lovet for ni år siden, hvis de noen gang fikk rettighetene til alle utgivelsene sine, det vil si de sju albumene og EPene deres, samt alle tilhørende singler.

Les også: Karpe skal fylle Spektrum 10 ganger: - Det sjukeste noensinne!

Veldedig

Fra nå av skal alle inntektene fra Karpes sanger går til stiftelsen Patel og Abdelmaguid Foundation («PAF»), oppkalt etter etternavnene til de to bandmedlemmene, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel.

«Én gang i året vil «PAF» dele ut penger til både små og store prosjekter som ønsker å bedre situasjonen for flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Både i Norge og i resten av verden», heter det videre.

Les også: Karpe Diem oppfordrer til Eurovision-boikott - angriper blogger Suzanne Aabel

Bandet begrunner valget på følgende måte:

«Vi er født i Norge. Vi har ikke jobba hardere, vi fortjener det ikke mer og vi har ikke gått fra 0 til 100. Ingen av oss vet engang hva 0 er. Foreldrene våre kom hit og vi fikk en sjanse. Å gi katalogen vår tilbake til mennesker som er i samme situasjon som de var, eller med et enda vanskeligere utgangspunkt, er full sirkel for Karpe».

Du se hele Instagram-posten her:

Hylles

Karpe hylles opp i skyene for grepet. I kommentarfeltet til posten beskriver bondet Madcon det som «beautiful», mens Vanessa Rudfjord bare skriver «Herregud» og rapperen Unge Ferrari sier at han «skal streame litt idag for en god sak».

En fan skriver "Dere er virkelig noen helt unike og gode personer, og desidert de beste kara i landet vårt», mens en annen skriver «dere gjør meg stolte over å være norsk».