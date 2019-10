Karsten Warholm tjener så mye at han måtte opprette aksjeselskap

ØKONOMISKE MUSKLER: Karsten Warholm har vist muskler på friidrettsbaner over hele verden denne sesongen. Det har gitt ham så store inntekter at han har opprette eget selskap for å håndtere pengene. Foto: Lucy Nicholson (REUTERS)

Sunnmøringen tjener så godt på hekkeløp at han har opprettet AS for å håndtere pengene. Bare Puma-avtalen gir ham 6 millioner kroner.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Det var 31. desember i fjor at Karsten Warholm (23) overtok eierskapet av Sun Vekst AS. Selskapet ble opprettet ett år tidligere. I løpet av den ene dagen med drift i fjor, ble det bokført inntekter på 150.000 kroner. Men i år er det helt andre inntekter som ruller inn i aksjeselskapet hvor hekkeløperens mor Kristine Gølin Haddal er styreleder og bestemor Elsa Kleppe styrer økonomien. Les også: - Therese Johaug kan tjene ti millioner på ski-VM Erstattet Usain Bolt Til Finansavisen forklarer Haddal hvorfor de velger å forvalte pengene gjennom et AS og ikke en fondskonto som ville gitt mulighet for svært skattegunstige uttak frem til Warholm legger opp: – Fondskontoen fungerer med sine fordeler, men alt blir ikke dekket opp, og det gjør man med et aksjeselskap. Vi finner ordninger som passer, sier hun. LES OGSÅ: De norske stjernene tjener store summer på VM-prestasjonene: Warholm dro inn mest I sommer signerte Warholm en avtale med Puma etter at Usain Bolt hadde forlatt friidrettsbanen og utstyrsprodusenten. Finansavisen skriver at avtalen skal være verdt et sted mellom 400.000 og 600.000 euro (opp mot 6 millioner kroner) i året før bonuser. Haddal vil ikke si annet enn at avtalen er god. Les også: 200 millioner i skistjernenes skattekiste OL gir nye inntektsmuligheter – Puma-avtalen er en god avtale for Karsten. Det er sikkert, sier hun til Finansavisen. Les også Eventyrlige TV-tall da Warholm tok VM-gull Men Warholm har også hatt andre inntekter i år. Finansvisen skriver at bare stevneinntekter er på rundt en million kroner. I tillegg får han utbetalt mellom 500.000 til 1.000.000 kroner fra sine seks mindre sponsorer. Dermed er det blitt minimum 10 millioner i kroner for hekkeløperen i år. Og neste år er det OL i Tokyo.