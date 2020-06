Kassasuksess for Vendela: Økte inntektene over 40 prosent

Vendela Kirsebom hadde et kjempeår i fjor - men har fått alle oppdrag kansellert i år.

Tidligere modell og programleder Vendela Kirsebom (53) har de siste årene fått mest oppmerksomhet for sitt forhold til Petter Pilgaard (40), som hun fant kjærligheten med da de møttes under tv-programmet Farmen Kjendis i 2017.

I våres ble det klart at stjerneparet er klar for sesong nummer tre av tv-suksessen «Vendela + Petter» på TV2. I november ble det klart at paret skal gifte seg, samtidig som de har slitt på boligmarkedet.

Kirsebom har i alle fall god grunn til å smile etter 2019:

Aksjeselskapet hennes Vendela Production registrerte salgsinntekter verdt 4,15 millioner kroner i 2019 – 42 prosent høyere enn inntektene i 2018.

TV-SUKSESS: Gjennom den nye sesongen av Vendela + Petter, som ble spilt inn i fjor, får seerne bli med på den evigvarende boligjakten der paret etter mye frem og tilbake endelig blir samboere. Her er Vendela Kirsebom fra Gullruten i Bergen i fjor. Foto: NTB.

Millionlønn

Kirsebom, som eier alle aksjene i selskapet, betalte ut 1,5 millioner kroner i lønn til seg selv, rundt 175.000 kroner mer enn i 2018.

Vendela Production registerer et resultat før skatt på nesten 1,5 millioner, drøyt 680.000 kroner mer enn overskuddet fra 2018. Selskapet betaler 390.000 kroner i skatt.

Kirsebom tar også et utbytte på 1 million kroner og overfører rundt 105.000 til annen egenkapital i selskapet.

I tillegg til tv-suksessen Vendela + Petter, driver Kirsebom en nettbutikk med en rekke hud- og hårprodukter. Kirsebom har også en egen smykkekolleksjon med gullsmed David Andersen og en brilleproduksjon, som hun har utviklet i samarbeid med C-optikk.

Kirsebom tar også oppdrag som foredragsholder. Gjennom foredraget «Fra modell til merkevare», deler Kirsebom erfaringer fra livet som supermodell og hvordan hun har bygget sin egen merkevare. Hun tar 50.000 kroner per foredrag.

Tøffere 2020

Etter et innbringende 2019, ser det tøffere ut i 2020. Året startet imidlertid lovende, da paret løste boligfloken på Vinderen og solgte med gevinst. Etter å ha kjøpt en luksusleilighet på Frogner i 2019, solgte Kirsebom og Pilgaard Vinderen-leiligheten til 16,9 millioner - 1 million over takst.

Så ble det tungt: Kirsebom skriver i årsregnskapet at alle planlagte oppdrag har blitt kansellert, og at siste signal er at disse kan tas opp igjen til høsten.

