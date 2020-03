Kaster avføring på publikum - fikk 37 millioner kroner i statsstøtte

Tredje kandidat til sløseriprisen er kunsteren Vegard Vinge som er kjent for å kaste avføring på publikum og sprute maling ut av rumpa.

Den norske kunstneren Vegard Vinge er kjent for å ty til spesielle virkemidler for å nå frem med kunsten. Tidligere har han både kastet avføring på publikum og urinert på scenen under teaterforestillinger.

Etter at Nettavisen og Sløseriombudsmannen publiserte en video der kunstneren spruter maling ut av rumpa, har reaksjonene haglet. Det har ført til en kraftig debatt om Kulturrådet. Den store kunsteren Odd Nerdrum skrev en kronikk publisert i Dagbladet, med tittelen «Kulturrådet må stilles til veggs».

Les mer: Fange fikk penger fra NAV mens han var på rømmen

Fakta Sløseriprisen ↓ Sløseriprisen er et samarbeid mellom Nettavisen og Skattebetalerforeningen. Juryen består av: Gunnar Stavrum, sjefredaktør Nettavisen.

Mathilde Fasting, Civita.

Hallgeir Kvadsheim, økonomiekspert (Luksusfellen).

Karine Ugland Virik, Skattebetalerforeningen.

Hannah Gitmark, Tankesmien Agenda. Etter tips fra leserne vil Nettavisen presentere alle kandidatene juryen har gjennomgått. Deretter vil leserne bestemme vinneren til syvende og sist.

37 millioner kroner

Totalt har Vegard Vinge sammen med kunstnersamboeren Ida Müller mottatt over 37 millioner kroner i offentlig støtte for ulike prosjekter av Kulturrådet.

Senere har både stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) stilt spørsmål, kulturminister Abid Raja (V) har svart, og debattspaltene har vært fulle av temaet om hvorvidt staten bør gi millioner til kunst med elementer av urin og avføring.

KRITIKERPRISEN: I 2008 vant regissørene Vegard Vinge og Ida Müller kritikerprisen i teater. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Hjemdal mener det er på høy tid at Kulturrådet tar en gjennomgang, og mener skattepenger ikke skal gå til kunst som inneholder mensenblod, avføring eller sæd.

– Folk er opprørt. De ser at det er eldre på sykehjem som ikke får plass eller aktivitetstilbud. Mens andre får millioner for å drive å besudle dette her. Det skjønner jeg provoserer, sier Hjemdal til Nettavisen.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Kulturminister Abid Raja (V) har gjort det klart at han mener det må være takhøyde for ulike typer kunst, og vil ikke at politikerne skal bestemme over Kulturrådets bevilgninger på denne måten.

AVVISER ENDRING: Kulturminister Abid Raja (V) mener ikke politikerne skal inn og diktere nye regler for Kulturrådet i lys av pengebruken på kunsten som har fått sterke reaksjoner. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Les mer: Over 5 mill. i støtte til kunst med mensenblod, sæd og avføring: – Drittlei av drittkunst

Se videoen som skapte reaksjonene øverst i saken.

Slik skjedde det

Sløseriombudsmannen, som engasjerer seg spesielt i denne typen saker, forteller hvordan han kom over klippet:

– Målet er egentlig bare å drive galgenhumor rundt pengebruken til verdenshistoriens mest spandable stat, men da jeg fant klippet hvor malingspruten stod ut av rumpa på en av kunstnerne som Kulturrådet har satset mest skattepenger på, skjønte jeg at det kunne bli noe mer, skriver han i en melding til Nettavisen.

Men han har lave forventninger til at det skal bli noen endring.

– Det er flott å se at dette har gitt oss gode diskusjoner om hvilke regninger som skal sendes til skattebetalerne, men nå som denne kritikken er blitt «Frp-politikk» tror jeg refleksen til Kulturrådet vil være å satse enda mer penger på slike forestillinger for å opponere, sier han.

Sløseriprisen er et samarbeid mellom Nettavisen og Skattebetalerforeningen. Først presenterer Nettavisen sakene som juryen har plukket ut. Deretter vil leserne til syvende og sist bestemme vinneren.