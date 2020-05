Katastrofale tall for Donald Trump: – Dette har aldri skjedd før

20,5 millioner amerikanere er blitt arbeidsledige i april.

Den amerikanske økonomien har fått brutal juling av koronaviruset og nedstengning.

Fredag ettermiddag kom det som kalles «verdens viktigste tall», nemlig arbeidsmarkedsrapporten i USA. Tallene viser at hele 20,5 millioner amerikanere er blitt arbeidsledige i april.

På forhånd hadde analytikere forventet katastrofale tall. I mars hadde 701.000 amerikanere mistet jobben, og arbeidsledigheten sto på 4,4 prosent. Nå står den på 14,7 prosent. Alt på en måned.

Rekorden for arbeidsledigheten kom på 1930-tallet, da totalt 24,9 prosent av amerikanerne var arbeidsledige.

– Det finnes ikke sidestykke for en slik stopp i økonomien i midten av mars, da koronaviruset førte til at de fleste delstater stengte ned, sier sjeføkonom Andrew Hunter ved Capital Economics.

Les mer: Ny rapport: Kina slettet bevis for å karre til seg livsviktig utstyr

Analysene på forhånd av tallene har svingt fra 8,6 millioner nye arbeidsledige til hele 30 millioner amerikanere.

President Donald Trump har bygget mye av sin appell til velgerne på at han skulle få økonomien til å gå bra og at folk skulle få høyere lønninger. Den amerikanske økonomien gikk veldig godt, med laveste ledighet siden 60-tallet, helt frem til koronaviruset slo ut for fullt.

VIL ÅPNE: President Donald Trump jobber på spreng for å gjenåpne USA ettersom konsekvensene av nedstengningen slår innover økonomien. Foto: (NTB scanpix)

Trump har sagt han ønsker å gjenåpne USA i flere steg, og lar detaljene være opp til delstatene. Allerede har flere delstater begynt å åpne i områder hvor det er lite smitte. New York, som er hardt rammet, forventer å holde stengt inntil videre.

Les også: Nye skrekktall for Trump - 11 år med vekst er utradert

Demonstranter i flere delstater i USA har markert motstand mot nedstengningen, og mener det er på tide å gjenåpne økonomien. Ifølge en meningsmåling gjennomført for Washington Post, er det 56 prosent av amerikanere som er «komfortabel med å gå på dagligvarebutikken», men 78 prosent er ukomfortabel med å sette seg på en restaurant og spise.