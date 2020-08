Katastrofe-tall for resirkulering i Norge: – Vi må knuse vårt eget selvbilde

Vi er kanskje verdensmestere i panting - men Norge er blant verdens dårligste på ressursbruk og gjenvinning.

Gjenvinning har blitt et hett samtaleemne etter at Folkeopplysningen på NRK gikk kildesortering grundig i sømmene denne uken. Plastsortering ble også tema i Debatten med Fredrik Solvang tirsdag.

Torsdag slippes en ny rapport som Norge kommer svært dårlig ut av:

Mens 8,6 prosent av verdens ressurser finner veien tilbake i ny produksjon, er ressursbruken i Norge helt nede på 2,4 prosent. De beste landene i verden ligger til sammenlikning på over 20 prosent – Nederland ligger for eksempel på 24,5 prosent sirkularitet.

Det viser rapporten fra Circular Norway. Rapporten er den første som undersøker Norges forbruk av råstoffer som verden kan gå tom for.

Tallene viser at dersom alle skulle levd som nordmenn, ville vi trengt ressurser tilsvarende 3,5 jordkloder.

– Tror vi er verdensmestere

Med et årlig konsum på 44,3 tonn per person, har nordmenn et av verdens høyeste forbruk per hode. Hovedorganisasjonen Virke var blant initiativtakerne til rapporten, og er svært overrasket over funnene:

– 2,4 prosent sirkularitet er jumboplass, og det kan vi ikke leve med. Vi må knuse vårt eget selvbilde og ikke tro at vi er i mål fordi vi har vannkraft og er verdensmestere i panting, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen i en melding.

AVFALL: Nordmenn scorer bra på resirkulering av mange materialer, men scorer svært dårlig på gjenvinning i for eksempel industrien og i bygg- og anleggssektoren. Her fra avdelingen for gjenvinning ved matvarelageret Asko på Kalbakken. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Heller ikke Bjørn K. Haugland, direktør for klimainitiativet Skift, er imponert over tallene Norge kan vise til.

– Hele verdikjeden i alle bedrifter må endres, og vi må samarbeide for å endre regler, forskrifter og rammebetingelser for å tilrettelegge for en mye mer sirkulær økonomi,, sier Haugland i en pressemelding.

Store hull i resirkuleringen

Til tross for at Norge har et stort konsum, produserer ikke hver enkelt person store mengder avfall sammenliknet med andre land: Nordmenn produserer rundt 2,76 tonn avfall per person, noe som for eksempel er tre ganger så lite som Nederland.

Ifølge rapporten produseres største delen av nordmenns avfall i utlandet gjennom måten produktene våre produseres på.

Nordmenn resirkulerer store andeler av avfallet fra metall, plastikk, glass, papir og mat.

– Norge er i toppen på forbruk i verden, men vi er også tidlig ute til å følge nye trender og bruke teknologiske løsninger. Det gjør at vi kan bli et pionerland når det gjelder sirkulærøkonomi. Men da må det være enklere å ta mer miljøvennlige valg som forbruker, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet i en melding.

GJENVINNING: «The Circularity Gap Report», som offentliggjøres torsdag, gjør opp status for hvor stor andel av ressursene i norsk økonomi som blir gjenvunnet eller gjenbrukt. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Den høye gjenvinningsgraden i det personlige forbruket blir imidlertid dratt ned av store mengder avfall som ikke blir resirkulert: Blandet avfall, avfall fra bygg- og anleggsbransjen, olje og farlig avfall fra industrien og jordforurensning.