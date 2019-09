Katastrofevalg for Arbeiderpartiet - reddes av fremgang på venstre flanke

Arbeiderpartiet taper Nord-Norge og hver tredje velger i hovedstaden.

Arbeiderpartiet er den store taperen i årets kommunevalg, og Ap går mer tilbake enn SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne går frem, viser de foreløpige tallene.

Selv om Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre det litt bedre enn de verste meningsmålingene på forhånd, så er det historiens dårligste lokalvalg for partiet.

De store vinnerne er Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Bompengepartiet.

Som ventet ble det et nederlag for de tidligere styringspartiene, mens velgerne har gått til fløypartier og ensakspartier.

NB: Tallene i artikkelen er oppdatert med opptellingen kl 23.00 da 60 prosent av stemmene var opptalt, og vil bli oppdatert.

De brutale faktaene for Ap-partileder Jonas Gahr Støre er at oppslutningen faller fra 33,1 til 25,3 prosent eller rundt regnet hver fjerde velger. I landets to største byer er situasjonen enda verre.

På landsbasis kan partiet tape over 180.000 stemmer i forhold til forrige lokalvalg, mens den andre store taperen i antall stemmer - Høyre - ligger an til å få 110.000 færre stemmer gitt samme valgdeltakelse.

FORELØPIG OPPTELLING: Etter at 60 prosent av stemmene er Arbeiderpartiet valgets store taper, mens Senterpartiet er den store vinneren. Foto: Valgdirektoratet

I Oslo må byrådsleder Raymond Johansen innse at oppslutningen har falt fra over 32 prosent til under 20 prosent (19,8 prosent) - riktignok foreløpig bare basert på forhåndsstemmene. I Bergen er Arbeiderpartiet nesten halvert og byrådslederens parti er nå jevnstort med Bompengepartiet.

Du kan følge opptellingen her: Valgresultat hele Norge

Hovedinntrykket av opptellingen er at forhåndspådommene stort sett er oppfylt, og at meningsmålerne har truffet ganske bra. Som ventet gjør Senterpartiet et brakvalg i Nord-Norge, og er jevnstort med Arbeiderpartiet både i Nordland og Troms og Finnmark.

Fremgangen for MDG, SV og Rødt var varslet - likeså tilbakegangen for Arbeiderpartiet. Samlet betyr det en strøm til fløyen på venstresiden av politikken.

På ikke-sosialistisk side er det tilbakegang for alle de fire regjeringspartiene, men størst er tilbakegangen for Høyre, som går tilbake med 4,7 prosentpoeng til 18,5 prosent. Men det er også klar tilbakegang for Venstre, KrF og Fremskrittspartiet.

Det er store lokale forskjeller, men noen hoveddrivere er klare:

Fremgangen til Senterpartiet over hele landet må tolkes som en protestbølge mot reformer og sentralisering. Der er Arbeiderpartiet straffet hardest i Nord-Norge og i Innlandet - partiets viktigste bastioner siden forrige verdenskrig.

Miljøpartiet De Grønne ligger an til 6,1 prosent av stemmene i hele landet. Det er lavere enn antatt på forhånd, og partier står svakt i store deler av landet, men sterkt i storbyene - og da spesielt Oslo, med 16,9 prosent. I de andre store byene er oppslutningen betydelig svakere (som 10,2 prosent i Bergen og 11,6 prosent i Trondheim).

Fremgangen til SV og Rødt går tydelig på bekostning av Arbeiderpartiet. Venstresidens største parti er spist opp av distriktsprotester og venstredreining.

På den borgerlige siden er tilbakegangen sterk for alle partiene, noe som indikerer en generell styringsslitasje. Høyre straffes i liket med det andre styringspartiet, Fremskrittspartiet har slitt med lekkasje til Bompengepartiet.

Venstres valgresultat bekrefter partiets problemer med å komme på offensiven, mens Kristelig Folkeparti har klart seg bedre enn antatt og ligger (foreløpig) over sperregrensen til stortingsvalget med 4,5 prosent av de opptalte stemmene. KrF har faktisk fremgang siden forrige stortingsvalg.

Skal man kåre de to viktigste sakene i dette valget, så er det distriktsopprør og klima, mens den tradisjonelle økonomiske konflikten mellom høyre- og venstresiden er skjøvet i bakgrunnen. En tradisjonell sak for Fremskrittspartiet har også vært fraværende - innvandring har ikke stått høyt på agendaen i denne valgkampen.

Senterpartiet har det klare sakseierskapet til distriktsprotestene, og der blir styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet motpartene - enten de vil eller ei.

Miljøpartiet De Grønne og Bompengepartiet er motpolene som "eier" klimaspørsmålet og konflikten mellom bilisme og utslippskutt.

Men valgets store taper er som nevnt Arbeiderpartiet, som faller som en stein selv om valgvinden egentlig blåser mot venstre.

Ørnen blant norske partier har krasjlandet.

PS! Hva er din tolkning av valgresultatet? Skriv et leserinnlegg!