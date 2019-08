Katharina Andresen (24): - Jobben ble litt ødelagt av mediene

Jobben til Norges rikeste kvinne skapte mediestorm.

- Det var en fin jobb og et veldig bra selskap, men det ble jo litt ødelagt av mediene. Det var ikke morsomt, det som skjedde. Jeg tenkte mye på det, sier Katharina Andresen (24) til Nettavisen.

Andresen er Norges rikeste kvinne og god for 6,84 milliarder kroner.

Har lært

Det ble imidlertid stort oppstuss i fjor da arvingen til Andresen-formuen ble ansatt i en midlertidig stilling i Innovasjon Norge. Mange reagerte på at kvinnen, som ikke har noen formelle kvalifikasjoner, ble ansatt i en administrativ stilling i HR-avdelingen. Kritikken har i hovedsak vært rettet mot Innovasjon Norge som organisasjon, og mot daværende direktør Anita Krohn Traaseth.



Her møter Andresen Nettavisen og forteller om hvordan hun opplevde stormen hun sto i:

I etterkant av mediestormen har imidlertid rådgivningsselskapet Deloitte slått fast at ansettelsen skjedde i tråd med det statlige selskapets etiske retningslinjer.

Selv om Andresen opplevde alt medieoppmerksomheten som vanskelig, mener hun også at hun har lært noe fra det.

- Det var lærerikt på mange måter, spesielt knyttet til håndtering av media. Det var veldig mye stress å få det inn i hverdagen. Jeg var ikke glad, men etterhvert gikk det over og det ble en vanlig arbeidsplass, sier Andresen.

- Det ble jo gjort større og voldsommere når man får en sånn stor medieoppmerksomhet, legger hun.

Milliardærarvingen tjente forøvrig 180 kroner i timen i jobben i Innovasjon Norge.

Støtte av rapport

Det var E24 som skrev at det kunne være uregelmessigheter da Andresen ble ansatt.

FAR OG DATTER: Katharina Andresen sammen med faren Johan. Formuen har sine røtter i Tiedemanns tobaksfabrikk, som ble overtatt av familien i 1849.

Andresen skrev sin første mail til Traaseth og innovasjon Norge, hvor hun søkte jobb, 31. mai. 4. juni fikk hun svar fra HR-avdelingen om at alle internships var besatt. To dager senere, 6. juni, fikk Andresen likevel beskjed om at det var et akutt behov.

I etterkant har Deloittes rapport imidlertid bekreftet at det faktisk var et «reellt behov for avlastning i HR-avdelingen» akkurat da Andresen søkte. Det skyldes «stort press» på medarbeiderne før sommeren 2018 som følge av økning i antall ansettelsesprosesser. De konkluderte dermed med at ansettelsen av Andresen skjedde i tråd med alle regler og retningslinjer hos Innovasjon Norge.

Vil ha jobberfaring

Andersen sier at hun skjønner at folk reagerte i etterkant av ansettelsen.

- Samtidig gikk jo dette utover Anita (Krohn Traaseth red.anm) også. Hun ble jo snakket om hun også, ikke bare jeg. Men jeg er veldig glad for at vi kom oss videre, sier hun.

KJÆRESTER: Andresen sammen med kjæresten Frederic Kvasnes. De to har vært sammen i to år.

- Men jeg var bare ute etter litt jobberfaring i HR. Det har jeg gjort i flere selskaper. Det vil jeg fortsette å gjøre til jeg finner ut hva jeg vil studere, sier hun.

For tiden jobber Andresen i Brav, som forvalter kjente merker som Swix, Toko, Lundhags, Ulvang, Helsport og Hard Rocx. Brav er eid av Ferd, investeringsselskapet til Andresen-familien.

Vil til London

Der jobber hun som markedskoordinator på sosiale medier.

- Jeg trives med det og skal jobbe med det frem til jul med en praksisplass. Alt er bare for erfaringens skyld, sier Andresen.

24-åringen har planer om å studere i utlandet fra og med neste år.

- Det blir nok London. Det er veldig fin by, nærme hjemme og jeg har venner der. Det blir nok noe innen business, administrasjon eller ledelse, sier hun.