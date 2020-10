Kemneren har tatt pant i Vollviks villa i Bergen for et skattekrav.

Det skriver DN.no. (bak betalingsmur). Vollvik fikk for halvannen måned siden salgsforbud for munnbind som følge av feilmerking.

- Legemiddelverket kan bekrefte at omsetningsforbudet gjelder for de feilmerkede/ommerkede munnbindene, skrev seniorrådgiver Petter Alexander Strømme i Legemiddelverket til Nettavisen.

Ifølge Vollvik var salget allerede i gang, samme kveld som meldingen kom.

- Vi har jo munnbind for titalls millioner på lager.

Ifølge Vollvik vet han imidlertid ikke hva som har skjedd i saken slik at den er endret.

- Det var egentlig mangelfull forklaring når dette skjedde, og det er mangelfullt nå, uttalte han for fire uker siden.

123.000 kroner

DN skriver at salgstallene til tross, Vollvik har ikke greid å betale skatten sin. En kredittsjekk Bisnode har gjort på vegne av DN viser at kemnerkontoret i Bergen har tatt utlegg hos Vollvik med et krav på 123.378 kroner.

Kravet ble registrert for to uker siden, og kemneren har tatt pant for kravet i Vollviks villa i Fanahammeren i Bergen. Kemneren har tidligere begjært tvangssalg av den samme villaen.

Vollvik ble for halvannen måned siden pågrepet i forbindelse med mulig juks med merking av munnbind. Noen uker senere fikk han igjen til å lov til å selge munnbind.