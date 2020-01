Kilder: Amazon kan snappe Premier League fra TV 2

Verdens rikeste har fått appetitt på fotball - Amazon kan utkonkurrere TV 2 på både pris og tilbud.

Milliarder av kroner går snart over bordet når TV-kampen om seks nye år med Premier League snart skal avgjøres. Om en uke går anbudsfristen ut, og i Norge kan TV 2 fort bli utfordret av selskapet som er ledet av verdens rikeste person, Jeff Bezos.

Les også: Norske TV-seere kan miste Eliteserien

I desember 2019 fikk britiske fotballfans tilgang til gratis Premier League-kamper for første gang siden tidlig på 1990-tallet. Ved å tegne et 30-dagers gratis prøveabonnement på strømmetjenesten Amazon Prime, fikk de fikk se 20 kamper fra den britiske toppserien.

Britene betaler 79 pund i året (om lag 900 kroner) for Amazon Prime. TV 2s Sumo-abonnement som gir full tilgang til Premier League koster deg 5388 kroner i året.

Tilbudet til britiske fotballfans før jul var en formidabel suksess for Amazon, som ifølge The Guardian fikk flere millioner nye abonnenter gjennom dette stuntet. Ifølge den engelske avisen har Amazon, som er verdt om lag 8000 milliarder kroner, et budsjett på minst 6o milliarder kroner årlig til lisensiering og sportrettigheter.

Les også: Mye høyere regning for TV-fotball i Norge enn i Sverige og Danmark

Milliarder i spill

I Storbritannia er det Sky Sports, eid av mediemagnaten Rupert Murdoch, som har hatt stålgrep om Premier League-fotballen siden 1990-tallet, sammen med BT (British Telecom). De to har all grunn til å frykte at Amazon plukker opp flere rettigheter i neste runde, skriver The Guardian.

I Norge har TV 2 nå hatt disse rettighetene i snart ti år. Kampen om Premier League-rettigheter blir tøffere enn noen gang før, og nettopp Amazon kan velte om på både priser og tilbud.

Den inneværende treårsperioden (2019-2022) med PL-fotball koster TV 2 omtrent 2,3 milliarder kroner, ifølge Kampanje. I en ny anbudsinvitasjon som ble offentliggjort 2. januar ønskes en budgiver som kjøper rettighetene for hele seks år - men også anbud på tre år er ønsket, skriver sportsbusiness.com.

Hva dette skal koste er usikkert. TV 2 selv har aldri offentliggjort prisen på den gjeldende avtalen. Men det er liten grunn til å tro at prisen går ned. Det er dermed trolig snakk om minst 5 milliarder kroner for å sikre seg rettighetene for hele perioden.

- Jo flere aktører som slåss om dette, desto større er sjansen for en økning i forhold til inneværende rettighetsperiode. Reklamemarkedet har slitt i 2019, så det gjelder å jobbe for større brukerinntekter. Strømming blir viktigere, sier Lasse Gimnes, daglig leder og kommunikasjonsrådgiver i GimCom AS.

Les også: Ødegårds formue - 32 millioner

Lommepenger for Amazon

Verken Netflix eller HBO har vist særlig interesse for sport, i motsetning til Amazon Prime. Prime er foreløpig ikke så stort i Norge, men det kan fort forandre seg. Tjenesten har over 100 millioner abonnenter i USA.

I fjerde kvartal 2019 solgte Amazon Prime abonnementer for 5 milliarder dollar, eller om lag 45 milliarder kroner. Til sammenlikning hadde hele TV 2 en total omsetning på 4,5 milliarder kroner i hele 2018.

PREMIER LEAGUE ER INDREFILETEN: - Den er den viktigste rettigheten i både tradisjonell og moderne TV-industri. Ingenting er over i det norske markedet, sier medierådgiver Lasse Gimnes i GimCom AS. Foto: Trond Topstad

Amazon brukte en drøy milliard kroner på en treårig rettighet til 20 kamper, skriver avisen The Guardian. I sitt stunt i England sikret giganten seg legendene Thierry Henry og Alan Shearer i ekspertboksen.

Som for å demonstrere kapasiteten, viste Amazon alle de ti kampene i den ene serierunden live:

- Det er spennende å være den første kringkasteren noen sinne som sender alle ti kampene i en runde live, sier Alex Green, leder for Prime Video Sport Europe, til The Guardian.

Et rekordartet antall nye abonnenter var vel verdt denne investeringen - som altså kostet giganten under 2 prosent av det årlige rettighetsbudsjettet.

Les også: Tjenesten får Netflix til å skjelve -nå kommer den til Norge

Ekspertenes favoritt

Fra topphold, altså Jeff Bezos, skal Amazon Prime ha fått beskjed om å kaste seg over det neste «Game of Thrones». Men i stedet for å hente inn Netflix og HBO på serieinnhold, ser amerikanerne altså virkelig å ha fått appetitt på fotball og inntektsmulighetene den gedigne fotballinteressen i Europa gir.

For dette gjelder ikke bare den engelske toppserien. I Tyskland kjøpte Amazon i desember rettigheter til Champions League, melder Dagens Industri.

I et svensk panel av mediaeksperter oppga 50 prosent Amazon som den mest trolige teknologikandidaten til å plukke opp sportsrettigheter i det nordiske markedet de neste fem årene, skriver mediavision.se, som spekulerer i at Premier League ligger godt an til å bli den første storfisken Amazon får på kroken i de norske landene.

- Nordmenn betaler dyrt med glede

Ifølge Lasse Gimnes er det ingenting i TV-verdenen som helt kan sammenlignes med Premier League:

- Den er den viktigste rettigheten i både tradisjonell og moderne TV-industri. Ingenting er over i det norske markedet. Mange nordmenn er veldig avhengige av engelsk fotball. De har et sterkt følelsesforhold til dette og er villige til å betale godt.

Les også: Dette tjener de norske toppadvokatene

Interessen er stigende, og inntektene likeså. Ifølge mediavision.se økte salgsinntektene for Premier League-rettigheter med 35 prosent i treårsperioden fra 2019 til 2021 - til 5,1 milliarder britiske pund, eller rundt 55 milliarder kroner.

Gimnes peker ut tre-fire åpenbare favoritter til den neste norske kontrakten, med den nevnte amerikanske giganten som en opplagt utfordrer:

- Jeg vil tro at dette er et naturlig produkt for TV2, NENT og for Discovery. Jeg er redd kostnadene allerede har skremt bort NRK. Det store spørsmålet er hvilke overraskelser som kan komme i anbudsrunden. Det kan komme internasjonale streamingaktører, og da er Amazon mest aktuell. Og eventuelt en fjerde aktør som Telia/Get. Det er heller ikke usannsynlig at en distributør kan være med på hele eller deler av et slikt kjøp.

Fire-fem kandidater

Discovery Networks, som fra før eier rettighetene til norsk toppfotball, er en av kandidatene til å utfordre TV2 om Premier League.

- Vi er i utgangspunktet interesserte i alle store rettigheter som kan bli lønnsomme, men kommenterer ikke eventuelle engasjement i spesifikke rettigheter, sier kommunikasjonssjef Espen Skoland til Nettavisen om den pågående anbudsrunden.

I nabolandene Sverige, Danmark og Finland er det NENT ( Nordic Entertainment Group) som eier PL-rettene i den inneværende perioden. Det har de gjort siden 2010 i Sverige og Danmark, og siden 2016 i Finland. Den norske avdelingen av NENT er i en fusjonsprosess med Telenor-eide Canal Digital.

KAN FÅ TØFF KONKURRENT: - Ny konkurranse kommer inn og nye partnerskap dannes. Det må vi bare være forberedt på, sier Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2. Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB scanpix Foto: Emil Weatherhead Breistein (NTB scanpix)

NENT-eide Viasat og streamingkanalen Viaplay har i likhet med TV2 sikret Premeir League ut 2021/2022-sesongen.

- Vi er informert av Premier League at det nå pågår en åpen anbudsrunde om rettighetene etter 2021/2022-sesongen og er i gang med å vurdere materialet. Utover det kommenterer vi ikke pågående eller fremtidige forhandlinger, sier Tobias Gyhlénius, nordisk kommunikasjonsdirektør i NENT, til Nettavisen.

Foruten NENT og Discovery, kan også Telia-eide Get være en mulig interessent, men Telia ønsker ikke å kommenterer Premier League-interessen spesifikt.

- Vi er levende opptatt av å tilby våre kunder markedets beste innhold, og derfor har vi en kontinuerlig god direktedialog med alle våre partnere og innholdsleverandører, sier kommunikasjonssjef Ellen Cecilie Scheen i Telia.

Les også: - Gi Solskjær minst ett år til!

- En rettighet vi har blitt glad i

Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV2 ønsker heller ikke å kommentere kommende rettighetsforhandlinger eller antatte prislapper for rettighetene, men åpner samtidig for at det kan oppstå nye konstellasjoner og partnerskap:

- På generelt grunnlag kan jeg si at vi har flere gode erfaringer med samarbeid og vil alltid være åpen for ulike partnerskap, både rundt sportsrettigheter og annet, sier Willand til Nettavisen.

Flere kilder har pekt på at Premier League er «alfa og omega» fot TV2s strømmetjeneste Sumo. Willand avviser dette, og skamroser samtidig sportsavdelingens innsats for å skape et godt Premier League-produkt:

- Det er en rettighet som vi har blitt glad i, og vi har utviklet et produkt som vi vet fansen har blitt glad i. Når det er sagt så er det ikke én rettighet som bærer TV 2. Vi er en totalleverandør av masse godt innhold innen sport, nyheter og underholdning og den bredden gir oss flere bein å stå på. Det gjelder også på strømmetjenesten vår, sier Willand.

- Amazon Prime kjøpte et knippe kamper i England i desember for å "teste" effekten - det var en suksess ifølge selskapet selv. De betalte over en milliard kroner for en treårig pakke på 20 kamper per sesong. Hva betyr det for den norske konkurransen om PL, og for TV2s muligheter, om Amazon skulle melde seg på i den norske kampen om rettighetene?

- Vi vet jo at det er økende konkurranse for attraktive rettigheter, som for eksempel Premier League. Konkurranse er vi ikke redd for, det er en del av gamet. Vi får fokusere på det som er viktig og det vi kan gjøre noe med selv. Det er først og fremst å levere et så godt produkt som mulig til alle som følger våre sendinger i den perioden vi har rettighetene. Ny konkurranse kommer inn og nye partnerskap dannes. Det må vi bare være forberedt på, sier Sarah Willand.

Amazon Prime har ikke besvart Nettavisens henvendelse i denne saken.