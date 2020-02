Kina halverer importavgiften på hundrevis av amerikanske varer

Kina halverer importavgiften på hundrevis av varer fra USA

Det er CNBC som først melder om den gode nyheten fredag morgen.

Kina kunngjorde torsdag at det vil halvere tollsatsene på hundrevis av amerikanske varer. Kuttene trer i kraft allerede fra 14. februar klokken 14.00, melder CNBC.



Tollsatsene for noen amerikanske varer vil bli kuttet fra 10% til 5%, og fra 5% til 2,5% på andre, ifølge en uttalelse fra Kinas finansdepartement.



Tollkuttene vil bli gjort på amerikanske import til Kina av en verdi på cirka 75 milliarder dollar, ifølge departementet.



Ifølge offisielle kinesiske uttalelser skjer kuttene for å: «Fremme den sunne og stabile utviklingen i handelen mellom Kina og USA.

Nyheten vil trolig bli meget godt mottatt på børsene over hele verden.

saken oppdateres

Wall Street-rekord og sterk åpning i Japan tross virusfrykt

Wall Street synes å ha lagt vekk frykten for det nye coronaviruset og stengte på rekordnotering onsdag. Tokyo åpnet markert opp torsdag.

Dow Jones klatret 1,68 prosent, mer enn 480 poeng onsdag, dog ikke nok til rekord, mens den bredere S&P 500-indeksen og den teknologitunge Nasdaq begge satte rekord etter å ha steget henholdsvis 1,13 og 0,43 prosent til sine høyeste nivå noen gang.

Helseekspertene vet fremdeles ikke hvor langt viruset vil spre seg og hvor ille krisen kan komme til å bli, men frykten som har preget finansmarkedene ser nå ut til å roe seg, og tapene de siste dagene er hentet inn.

Torsdag åpnet også børsen i Tokyo i pluss, med Nikkei-indeksen opp 1,38 prosent fra start og den brederes Topix-indeksen opp 1,23 prosent i morgentimene.