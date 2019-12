Kina kan straffe Norge for Huawei-nei: - Det vil ikke overraske meg

Det norske nei-et til Huawei kan stikke kjepper i hjulene for norsk handelsavtale med Kina.

Fredag ble det klart at Telenor har valgt Ericsson som hovedleverandør til sitt 5G-nett, og dermed valgte bort kinesiske Huawei. Det kan få konsekvenser for pågående norske forhandlinger med verdens mest folkerike land.

- Jeg tror det får betydning. Det blir mindre fremdrift i forhandlingene. Det vil ikke overraske meg om kineserne på grunn av situasjonen for Huawei gjør det vanskelig å få på plass en frihandelsavtale, Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier, Senter for internasjonal sikkerhet.

Kinesiske myndigheter har uttrykt sterk bekymring for at Huawei har blitt diskriminert i den norske 5G-prosessen. Samtidig har Huawei gjentatte ganger avvist at det er noen sammenheng mellom selskapets drift og forretninger og kommunistpartiet som styrer Kina.

Truet med å droppe avtale

Men en hendelse på Færøyene i forrige uke viser uomtvistelige bånd mellom Huawei og de kinesiske myndighetene. Ifølge Berlingske Tidende skal den kinesiske ambassadøren til Danmark ha truet med å droppe en frihandelsavtale med Færøyene dersom Huawei ikke fikk 5G-kontrakt.

Kinas ambassadør til Danmark, Feng Tie, kom med uforbeholdne trusler overfor fremstående medlemmer av den færøyske regjeringen for å sikre en strategisk viktig kontrakt med telekomgiganten Huawei i den lille øygruppa i Nordsjøen, skriver den danske avisen.

Truslene fremgår av et lydopptak fra et møte på Færøyene. En TV-stasjon på øya, Kringvarp Føroya, fikk forbud av regjeringen mot å kringkaste opptaket, knapt 20 minutter før innslaget skulle sendes. Kringvarp Føroya hadde planlagt å avsløre opptaket i en nyhetssending 10. desember, skriver Berlingske Tidende.

- Et ja ville åpne dørene

Det skal være første gang det er dokumentert at kinesiske myndigheter knytter adgang til Kinas enorme marked til tildeling av 5G-kontrakter til Huawei i Europa. Selskapets ledere, både globalt og lokalt, har gjentatte ganger understreket at det ikke har noen tilknytning til myndighetene.

Ifølge Berlingske Tidende viser opptakene klart og tydelig at den kinesiske toppdiplomaten benyttet møtet til å definere en klar sammenheng mellom Huawei-kontrakt og en handelsavtale. Et ja til Huawei ville åpne alle dører for en frihandelsavtale med det gigantiske markedet, viser de sensurerte opptakene. Færøyene har en sterkt voksende eksport av laks til Kina.

Kina har senere avvist påstandene i den danske avisen. Det kinesiske statsmediet Global Times skrev onsdag at Kinas utenriksdepartement har kommentert saken på et pressemøte.

- Beskyldninger om at Kina truer med å droppe handelsavtalen hvis ikke Færøyene underskriver en 5G-kontrakt med Huawei, er fullstendig falske og bunder i en skjult dagsorden. Kina og Færøyene har ikke en handelsavtale, uttalte departementet ifølge Global Times.

- En åpenbar kobling til kommuniststyret

Føroya Teles nett er et lite nett med masse kapasitet, og en utbygging til 5G haster strengt tatt ikke, poengterer den danske teleanalytikeren John Strand.

- Men 5G-testinstallasjonen er nærmest markedsført som om det forelå en kontrakt. For Huawei ikke suksess om omsetning eller inntekter, men om markedsandeler. Og markedandelen i Norden er ekstremt høy. Huawei opplyste nylig å ha 50 5G-kontrakter i verden, men bare noen få selskap er navngitt. Huaweis svenske konkurrent, Ericsson, som er børsnotert, har nettopp opplyst at Ericsson har 65 5G-kontrakter – alle med navn, sier Strand til Nettavisen.

Det er åpenbart at det er en kobling mellom det kinesiske kommunistpartiet og store selskaper som Huawei og Alibaba, fremholder den norske Kina-eksperten Øystein Tunsjø.

- Du kan ikke være et stort kinesisk selskap, statlig eller privat, med trillion-omsetning, uten et godt forhold til kommunistpartiet. Det sier seg selv, sier professor Tunsjø.

Hvordan det går med Huawei påvirker bilaterale forhold mellom Kina og andre land, mener Kina-ekspert Tunsjø:

- Uten at man trenger å si at kommunistpartiet styrer direkte, er det en kobling. Og det er ikke unaturlig om dette kommer fram i forhandlingene om en frihandelsavtale. Vi støtter oss på sikkerhetsloven, men Kina vil si at vi diskriminerer dem.

Og ambassaden i Norge har ganske riktig reagert med skuffelse over at Huawei ikke fikk kontrakten med Telenor.

– Kina er meget bekymret for om beslutningsprosessen har blitt påvirket av faktorer som ikke er markedsstyrte eller tekniske, om prosessen har vært rettferdig, eller om kinesiske selskaper blir diskriminert i Norge, skriver en talsperson i en epost til E24.

SIKKERHET ER GRUNNEN: - Kinesiske myndigheter er godt kjent med at det er teleselskapene selv som velger sine leverandører i Norge, sier digitaliseringsminister Nicolai Astrup. Foto: Nettavisen

- Vi har ikke utelukket Kina

Konfrontert med påstanden om at selskapet er så tett koblet til myndighetene at den tapte 5G-kontrakten vil påvirke bilaterale forhandlinger, svarer Huawei Norges kommunikasjonssjef, Erik Thomas Ganer, slik:

- Huawei er et privat selskap som er 100% eid av våre ansatte. Vi er glade for å fortsette å støtte våre kunder i det norske markedet, sier Huawei

Digitaliseringsminister Nicolai Astrup er imidlertid ganske klar på at kinesiske myndigheter har kontaktet regjeringen i forbindelse med 5G-konktraktene:

- Det er tett dialog mellom Kina og Norge i mange sammenhenger. Da er det naturlig at kinesiske myndigheter ønsker å promotere kinesiske næringsinteresser, slik også Norge gjør for norsk næringsliv i utlandet. Kinesiske myndigheter er godt kjent med at Norge ikke har stilt noen krav som utelukker kinesiske leverandører fra å levere utstyr til 5G-nettene i Norge.

Astrup ønsker ikke å kommentere hendelsen på Færøyene.

- Kinesiske myndigheter er godt kjent med at det er teleselskapene selv som velger sine leverandører i Norge, sier Astrup.

Teleselskapene velger sine utstyrsleverandører innenfor rammen av sikkerhetsloven og myndighetens sikkerhetskrav, påpeker statsråden.

- Etter at alle teleselskapene har offentliggjort sine 5G-planer, har regjeringen valgt å være åpne om sikkerhetskrav vi har stilt til teleselskapene. Offentliggjøring på et tidligere tidspunkt ville kunne ha fått konkurransevridende effekt, sier digitaliseringsministeren.