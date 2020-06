Kina-melding er gode nyheter for Trump

Ny Kina-melding er godt nytt for president Donald Trump, og løfter børsen.

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones startet opp over 300 poeng, 1,2 prosent, på positiv handelsnyhet fra Kina.

- Kina vil fremskynde kjøp

Ifølge Bloomberg har Kina planer om å følge opp sine kjøp av produkter fra amerikanske bønder i henhold til fase en avtalen som ble inngått med USA tidligere i år. Det skal være klart etter at USA og Kina har hatt samtaler på Hawaii denne uken.

- Kina planlegger å fremskynde kjøp av amerikanske landbruksvarer for å overholde fase én i handelsavtalen med USA etter samtaler på Hawaii denne uken, skriver Bloomberg.

Nyheten er med å på dempe bekymringene knyttet til handelsrelasjonen mellom USA og Kina, skriver CNBC.

- Jeg har ingen ytterligere kommentarer akkurat nå, uttalte det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian på en pressebriefing i Beijing på fredag, da han ble spurt om Hawaii-samtalene.

Dow Jones startet opp 315 poeng på fredag, 1,2 prosent. S&P 500 startet opp 1,1 prosent, mens Nasdaq var opp 0,9 prosent.

Wall Street ligger med dette an til sin fjerde uke med oppgang på de siste fem ukene.

Trump anklager Kina for å ha spredt korona med vilje

Denne uken beskyldte president Trump også Kina for å ha spredt koronaviruset med vilje for å sabotere den globale økonomien.

– Det er en mulighet for at det var med vilje, sier han til Wall Street Journal selv om han understreker at han ikke bygger ideen på etterretning, og at det er mer sannsynlig at det var et uhell.

Spenningen har økt mellom USA og Kina den siste tiden, delvis på grunn av Trumps stadige anklager mot Kina for ikke å ha vært åpne om hvordan viruset først oppsto.

Flere i hans stab sier at viruset kan ha kommet fra et kinesisk laboratorium.

I intervjuet skryter Trump av å ha svekket kinesisk økonomi med sine mange tollavgifter.

Torsdag gjentok han også trusselen om å bryte helt med Kina, trass i arbeidet som gjøres for å få en handelsavtale på plass.

Trusselen var en kommentar til handelsrepresentant Robert Lighthizer, som leder forhandlingene, og som sa i Kongressen onsdag at Kina hittil har respektert avtalen, og at det nå er umulig med et fullt brudd mellom de to gigantene.

– USA har stadig muligheten, under visse omstendigheter, for å bryte helt, tvitret Trump.