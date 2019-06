Kind kåret til årets byrå i European Design Awards

European Design Awards har kåret det norske branding-byrået Kind til årets byrå 2019.

Utmerkelsen anerkjenner det mest kreative og suksessfulle design-byrået i Europa, og Kind er veldig fornøyd med prisen de har fått.

- Å motta prisen som Europas beste byrå er en stor anerkjennelse, både for oss og norsk- og skandinavisk design generelt, sier Tom Emil Olsen, grunnlegger og leder av Kind i en pressemelding til Nettavisen.

- En stor ære

Han mener prisen gir dem et bevis på at de er godt på vei i arbeidet mot å etablere selskapet som et ledende branding-byrå i verden.

- Gjennom strategisk forankret design, merkevarebygging og kreativitet har vi bevist at vi kan skape langsiktige konkurransefortrinn for våre kunder. At vårt arbeid blir sett og anerkjent av eliten av Europas designkritikere og journalister er en stor ære, sier han.

GRUNNLEGGER: Tom Emil Olsen er grunnlegger og leder av Kind. Foto: Kind

Byrået fikk også gull i kategoriene «Brand logo» og «Food & Beverage Packaging», og sølv i kategorien «Integrated Identity Applications». Kind sitt hovedkontor ligger i Bergen, men har avdelingskontorer både i Oslo, Aberdeen, Edinburgh og Shanghai.

Først i Skandinavia

Ifølge pressemeldingen skal Kind være det første byrået i Skandinavia som noensinne har blitt tildelt prisen for årets byrå under European Design Awards.

Lederen av byrået forteller at de jobber med med en holistisk tilnærming til merkevarebygging, med et sterkt fokus på det emosjonelle, for markedsledende kunder over hele verden.

FLERE PRISER: Kind ble ikke bare årets byrå 2019 under European Design Awards 8. juni. De tar også med seg to gull og ett sølv hjem til Bergen. Foto: Kind

European Design Awards har siden 2007 samlet, evaluert og anerkjent de beste eksemplene på kommunikasjonsdesign i Europa, skriver de på nettsiden deres. Det er utgivere, journalister, redaktører og akademikere som står bak vurderingene av prisene.

«The European Design Awards arrangerer en festival i en ny by hvert år, og har en prisutdeling. Dette skaper en ideell mulighet for de mest kreative menneskene i samfunnet vårt til å møtes, bli inspirert og for å feire», skriver de på nettsiden.

Den offisielle annonseringen av årets vinnere fant sted i Warszawa sitt Nowy Teatr lørdag 8. juni.