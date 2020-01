Kinesere vil sluke Funcom - aksjen til værs

Kinesiske Tencent Holdings vil kjøpe det norske spillselskapet Funcom og tilbyr en saftig budpremie.

Den kinesiske internettgiganten er villig til å by 17 kroner per aksje, som verdsetter hele Funcom til 1,33 milliarder kroner. Det er en premie på ca 27 prosent over sluttkursen tirsdag og omtrent det samme hvis vi ser på børskursene de tre seneste månedene.

Tencent Holdings kjøpte i september i fjor 29 prosent av Funcom fra KGJ Capital AS. Det sendte Funcom-aksjen opp 29 prosent.

Funcom opplyser i en børsmelding onsdag at styret i selskapet anbefaler budet basert på hva meglerhuset Pareto Securities mener er en fair pris for aksjen. Funcom-aksjen stiger onsdag morgen med drøyt 26 prosent som følge av oppkjøpet. Kursen legger seg rett under tilbudet på 17 kroner per aksje.

RETT OPP: Funcom-aksjen spretter onsdag morgen opp til rett under budprisen på 17 kroner per aksje fra kinesiske Tencent. Foto: (Infront)

– Vi synes dette er et godt tilbud og er glad for at aksjonærene får anledning til å ta stilling til det. Tilbudsprisen på 17 kroner er 27,3 prosent høyere enn gårsdagens sluttkurs, høyere enn de 15,75 kroner som Tencent betalte pr. aksje i fjor, og verdsetter aksjekapitalen til 1,33 milliarder kroner, sier finansdirektør Stian Drageset, i Funcom i børsmeldingen.

Les også: Funcom med het oppdatering til Conan Exiles

Godt samarbeid

Han sier de allerede har etablert et meget godt samarbeid med Tencent, som er største eier. Dette samarbeidet vil fortsette uavhengig av hvor mange aksjer de får i Funcom.

Tencent har ifølge en pressemelding onsdag ingen planer om endringer i Funcoms stab eller ledelse, og selskapet vil forbli en selvstendig bedrift. Investeringen gjøres på bakgrunn av Funcoms utvikling, resultater og vekstpotensial. Funcom er gjeldfritt.

Resultatene til Funcom for fjerde 2019 blir kunngjort 28. februar. Akseptfristen for Tencents tilbud går ut fem uker etter at Oslo Børs har godkjent tilbudsdokumentet. Dette er forventet å skje tidlig i februar.

Les også: To dømt i Funcom-saken

Flere interessenter

Det er ifølge pressemeldingen blitt vist interesse for Funcom fra flere strategiske aktører gjennom de siste par tiårene, uten suksess.

Funcom har i dag 179 medarbeidere, Hovedbasen har imidlertid alltid vært, og vil fremdeles være, Oslo.

Funcom har produsert rundt 30 spill fordelt på ulike sjangere, og spillselskapet mener de kan utvikle seg ytterligere med den nye storeieren i ryggen.

Funcom lager spill som Conan Exiles, The Secret World og Mutant Year Zero: Road to Eden.