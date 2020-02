Kinesere vil sluke hele Funcom

Kinesiske Tencent har lagt inn bud for å ta over hele det norske spillselskapet Funcom.

Det kinesiske selskapet tilbyr 17 kroner til aksjonærene i Funcom. Innen 16. mars må aksjonærene ta stilling til om de takker ja eller sier nei til budet fra teknologigiganten, som fra før eier 29 prosent av aksjene i Funcom.

Budet på 17 kroner per aksje ble annonsert 22. januar. Det tilsvarte da en budpremie på 27,3 prosent sammenlignet med sluttkursen 21. januar 2020. Budet fra kineserne støttes av både ledelsen og styret i Funcom.

ilbudsperioden starter fredag 21. februar klokken 9. Tencent er verdens største spillselskap og har siden september 2019 vært største aksjonær i Funcom da de kjøpte 29 prosent av aksjene i selskapet for 351,9 millioner kroner.

Sterk historikk

Konserndirektør Steven Ma i Tencent sier i en melding at han ser frem til et tettere samarbeid med Funcom.

- Vi er imponert over Funcoms styrke som utvikler av «open-world multiplayer, action and survival»-spill. De har en sterk historikk når det gjelder å utvikle nye spill med lang levetid. Vi ser fram til å etablere et enda tettere forhold til Funcom og ser frem til et videre samarbeid om å levere nye spennende spill til fans over hele verden, sier Ma.