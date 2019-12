Kinesiske bøller i skolegården

Kineserne fortsetter sin bøllete opptreden overfor små demokratier. Denne gangen er det svenskene som trenger støtte.

Det er ikke altfor lenge siden det var Norge som var i «fryseboksen» hos kinesiske myndigheter.

Det var etter at den opposisjonelle Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Deretter fulgte årevis med økonomiske sanksjoner og handelsboikott. Først nylig har norske lakseoppdrettere aller nådigst fått lov å sende noen kasser med fisk igjen.

Og nå er det Sveriges tur til å oppleve de kinesiske bøllene i skolegården:

Etter at Svensk PEN ga den såkalte Tucholskyprisen til den fengslede svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai, rykket den kinesiske ambassadøren i Stockholm ut denne uka for å fortelle at ingen har lov til å såre kinesiske følelser:

Demonstranter bærer bilder av Gui Minhai og Lee Bo utenfor kontoret til de kinesiske myndighetene i Hong Kong.

«Vi må selvsagt gjøre mottiltak. Den svenske regjeringens kultursamarbeid med Kina kommer naturlig nok til å påvirkes. Det samme med våre økonomiske relasjoner og handelsrelasjoner», sa han ifølge Gøteborgsposten.

Hovedpersonen, Gui Minhai, forsvant sporløst på ferie i Thailand for fire år siden. Da hadde han allerede rukket å få svensk statsborgerskap, etter å ha bodd og studert i Sverige på 90-tallet. Rett før han forsvant hadde han gitt ut flere bøker i Hong Kong, bøker som var sterkt kritiske til det kinesiske regimet på fastlandet.

Hans støttespillere i Sverige mener han ble kidnappet og bortført av kinesiske myndigheter. En stund etter forsvinningen dukket han nemlig opp på kinesisk TV som «angrende synder», der han beklaget sine handlinger i en trafikkulykke tilbake i 2003.

Ingen fester tillit til denne forklaringen. Siden det har han sittet fengslet, uten rettssak eller domfellelse.

Den svenske utenriksministeren sier selvsagt at Sverige ikke på noen måte vil la seg presse av Kina i denne saken, og påpeker at ytringsfrihetsorganisasjonen Svensk PEN kan dele ut priser til akkurat hvem de vil.

Nå oppfordres også Norges Ine Eriksen Søreide og danskenes Jeppe Kofod om å gi klar beskjed til kineserne om at ytringsfriheten er en av de grunnleggende verdiene i Norden.

Kina ønsker tydeligvis å gjøre alle små og store ting til en del av den tiltakende handelskrigen mot Vesten. Donald Trump har allerede innført sanksjoner mot dem, og denne uka svarte kinesiske myndigheter med beskjed om at alt utenlandsk datautstyr og programvare skal være borte fra offentlige kontorer og institusjoner i Kina innen tre år.

Det kan visstnok bety at 20-30 millioner enheter må byttes ut, og vil særlig gå ut over de amerikanske selskapene HP, Dell og Microsoft.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og statsminister Erna Solberg (H) må gi klar beskjed om at grunnleggende verdier i de nordiske demokratiene forhandler vi ikke om. Foto: (NTB scanpix)

Det er forståelig at også norske myndigheter går på gummisåler i en slik situasjon. Norge vil selge laks, og ingen er tjent med at en handelskrig eskalerer. Men nettopp derfor er det viktig å si klart og tydelig fra om at dette ikke har noe med handelskrigen å gjøre.

Dette handler om grunnleggende verdier i de skandinaviske landene. Disse verdiene forhandler vi ikke om.