Kinesiske børser trosser frykten

Forsiktig oppgang på kinesiske børser fredag tross handelskrig.

Børsene i Shanghai og Hong Kong er i pluss fredag. Hong Kongs Hang Seng-indeks har en oppgang på 0,26 prosent kort tid før stengetid. Shanghias Composite-indeks er på samme tid opp 0,13 prosent. Også oppgang i Taiwan, der TAIEX-indeksen er opp 0,19 prosent.

I Japan derimot, er hovedindeksen Nikkei 225 ned 0,29 prosent. Og like før stengetid i Seoul, er KOSPI-indeksen ned 0,87 prosent - til 2042 poeng. Det betyr ifølge Bloomberg at hele oppgangen i 2019 er spist opp etter fall den siste tiden.

To timer før ukeslutt er Singapores Straits Times-indeks så vidt i pluss med 0,08 prosent.

Den pågående handelskrigen mellom USA og Kina har uansett satt en kraftig demper på de asiatiske børsene - som alle er kraftig ned den siste måneden. Siste kalendermåned har for eksempel Shanghais Composite falt fra 3198,59 poeng til 2852,52 poeng fredag 24.05. Det gir et fall siste måned på cirka 12 prosent.

Hovedindeksen på Shanghai-børsen siste måned: Foto: Skjermbilde Bloomberg

Les også: Erna Solbergs pressesjef tjener mer enn statsrådene

Børsene falt over store deler av verden torsdag i kjølvannet av handelskrigen mellom Kina og USA og politisk kaos i Storbritannia.

- Oljeprisen falt 4 dollar/fat i løpet av gårsdagen etter at Kina ikke viser noen tegn til å gi etter i handelskrigen med USA. Høyere lagertall fra USA hjalp heller ikke. Det er nå frykt for at konflikten kan dra ut i en langdrag og at det vil strupe etterspørselen etter olje. Aksjemarkedet falt også og S&P500 ned nesten 2% på det meste. Uroen gjorde at mange flyttet investeringene over i statsobligasjoner, og amerikanske 10-års renter falt under 2,3% noe som er ny bunnotering siden oktober 2017. I løpet av natten har markedene hentet seg litt inn. Et fat råolje koster nå 68,6$, etter å ha vært nede i 67,$0 i går, skriver Nordea i en markedsoppdatering fredag.

Les også: USA: Flyforbud mot Boeings 737 MAX-fly til slutten av juni

De amerikanske børsene falt fra start torsdag, og teknologitunge Nasdaq endte ned 1,6 prosent. Dow Jones krympet 1,1 prosent, mens S&P falt 1,2 prosent.

Nye tall som tyder på laber vekst i EU, kan også være en medvirkende årsak til nedgangen.

Børsene i Storbritannia, Tyskland og Frankrike endte alle med fall på mellom 1,4 og 1,8 prosent torsdag. Så gjenstår det å se hva ukens siste dag bringer.

Les også: Kraftig børsfall for Equinor