Kiwi-gründeren bygger humleparadis på taket: - Greta Thunberg og Lan Marie Berg baner vei

Mye har endret seg siden Kiwi-gründer Tor Kirkeng først grunnla kjeden for 40 år siden. Miljøfokuset er én av de største omveltningene. - Butikkene har enormt stor klimapåvirkning, sier ekspert.

SANDNES (Nettavisen Økonomi:) - Da vi startet opp hadde vi 540 produkter, og de ansatte måtte pugge prisene på alle, mimrer Tor Kirkeng.

Bløtkake og kaffe er for lengst rutine for Kiwi-gründeren. Han har overvært sin andel av de 674 butikkåpningene siden han grunnla kjeden sammen med Henning Kirkeng og Svein Wike i 1979. Men Kiwi Lundehaugen er bare Kiwis syvende «miljøbutikk», og Vestlandets første av sitt slag.

Bygget slipper ut 60 prosent mindre CO2 og bruker 35 prosent mindre strøm enn andre butikker. Taket er dekket av blomster, og til våren skal det bygges humlekasser. Innvendig er taket laget av tre. Betongen er såkalt lavkarbon.

- Miljøfokuset er selvsagt langt større nå enn i 1979. Det var helt fraværende da vi startet opp. Nå er målet å bli klimanøytrale på sikt, sier Kirkeng til Nettavisen Økonomi.

VENTER PÅ HUMLENE: Til våren skal taket på Kiwis nyåpnede miljøbutikk i Sandnes bli et paradis for humler. Sedumtaket til Kiwi trenger mindre energi til oppvarming og avkjøling, demper støy, binder opp støv og har en gunstig effekt på biologisk mangfold. Det passer bra for Kiwi-gründer Tor Kirkeng (midten), som ifølge ham selv i økende grad har blitt opptatt av beskyttelsen av humler de siste årene. Her sammen med butikkutviklingssjef Jan Eilif Johansen (venstre) og regionsjef Trond Inge Larsson. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Klimakappløp for dagligvarekjedene

- Hva driver dere til å gjøre slike investeringer? Gir kundene tilbakemeldinger på at det er viktig for dem?

- Vi gjør det først og fremst for miljøet. Jeg vet ikke hvor mye kundene legger merke til oppgraderte kjøleanlegg og et tak av tre, men vi ser at flere og flere er opptatt av miljøet. Spesielt er det unge mennesker som Greta Thunberg og Lan Marie Berg som baner vei for klimasaken akkurat nå, sier Kirkeng.

- Heier du på dem?

- Heier og heier. Ja, altså de gjør en god jobb med å påvirke og få med seg folk. Og da må vi følge etter, sier gründeren.

Butikkutviklingssjef Jan Eilif Johansen er også med på butikkåpningen. Han forteller at Kiwi Lundehaugen har tatt de miljømessig beste elementene fra de seks foregående miljøbutikkene, og er i så måte kjedens grønneste dagligvarehandel akkurat nå.

Utfordringen er energiforsyning. Kiwi Lundehaugen har valgt et såkalt sedumtak i stedet for solcellepanel. Sedumtak gir pluss i CO2-regnskapet og gir mat og ly til bier og humler (se faktaboks).

- Det er helt utrolig hvor viktig humlene er for matproduksjonen. En skikkelig øyeåpner, sier Kiwi-gründer Kirkeng.

Fakta Humlene og klima ↓ - Humlene er svært sårbare for klimaendringer og er, som de viktigste pollinatorene i Europe, svært betydningsfulle for matproduksjonen vår. - Flere blomsterenger, humlekasser og mindre bruk av sprøytemidler kan bedre situasjonen. God tilgang på leveområder og mat er viktig når humlene skal gå klimaendringene i møte. - Situasjonen for humlene betegnes som alvorlig, og ifølge Miljødirektoratet er det grunn til å tro at kløverhumla er på vei ut av norsk fauna om det ikke gjøres tiltak som kan bedre tilstanden. Også artene slåttehumle og lundgjøkhumle er vurdert som truet etter Norsk rødliste for arter.

Samtidig som dagligvarekjedene utkjemper en knallhard kamp på pris, har klimakampen for alvor blitt en del av knivingen mellom kjedene. Kjedene skal kutte tonnevis med plast de neste årene, og både Rema 1000 og Kiwi har satt seg som mål å skrote HFK-kjøling innen 2025. Kjøle- og fryseanlegg med HFK-gass som kuldemedium har en ekstremt mye sterkere drivhuseffekt enn CO2. Kiwi bytter ut HFK-anleggene med CO2 i mellom 50 og 60 butikker i året.

- Hver oppgradering koster 3 millioner kroner. Det blir en god del penger når vi har 674 butikker i Norge. Det er hele tiden noe som må utbedres, og det er klart det koster, sier Kirkeng.

BERGKNAPP: Kiwis nyåpnede butikk på Lundehaugen i Sandnes er kjedens syvende miljøbutikk, og slipper ut rundt 60 prosent mindre CO2 enn ordinære Kiwi-butikker. Her tråkker Kiwi-gründer Tor Kirkeng (midten) rundt på det miljøvennlige sedumtaket sammen med butikkutviklingssjef Jan Eilif Johansen (venstre) og regionsjef Trond Inge Larsson. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Zero: - Butikkene har stor innflytelse

Guro Hauge, fagansvarlig for bygg og materialer i miljøstiftelsen Zero, sier hun heier på butikkene som ønsker å bli klimanøytrale.

- Dagligvarekjedene virker som at de systematisk ønsker å redusere energibruken, og det blir spennende å se hvor langt det er mulig å pushe grensene med tanke på et nullutslippsscenario. Det finnes mye energikrevende utstyr i butikkene, og jeg vet ikke hvor mye de har klart å pushe leverandørene, sier Hauge.

Guro Hauge er fagansvarlig for bygg og materialer i miljøstiftelsen Zero. Foto: Miljøstiftelsen Zero

Hun etterlyser en dagligvarebransje som tar tydelige valg når det gjelder hvordan de kan bygge og hvilke produkter de kan selge for å være i tråd med Paris-avtalen.

- Butikkene har enormt stor påvirkning på hva vi som forbrukere har anledning til å handle av gode og dårlige produkter. Hvor mange billige fleecegensere laget av fossil olje skal man selge? Hvordan kan man kutte emballasje? Hvilke signaler og incentiver skal man gi for at landbruket skal redusere klimagassutslippene, spør Zeros Hauge.