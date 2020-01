Kiwi knuser dagligvarekonkurrentene: Til topps i omdømmeundersøkelse

Ble vippset av pinnen i 2018, men slår kraftig tilbake.

Kiwi var merkevaren med mest «buzz», eller positiv omtale, i 2019.

Det viser en undersøkelse fra Yougov.

De overtar dermed tronen fra Vipps, som var fjorårets vinner, og har nå vunnet tre av de siste fire kåringene.

Godt år

YouGov BrandIndex rangeringer for 2019 kartlegger blant annet hvilke merkevarer som har fått mest positiv omtale i Norge. Rangeringen utarbeides ved hjelp av YouGov BrandIndex' Buzz-score («positiv snakkis») blant 300 merkevarer i Norge.

Direktør for forretningsutvikling i YouGov Norge, Stian Bråthen, sier at både Vipps og Kiwi hadde et veldig godt år i fjor.

- Det jeg kan se igjennom året, er at det så og si er ikke-eksisterende «negative snakkis» for verken Kiwi eller Vipps i igjennom året. Man ser at det spesielt i perioden på vårparten og påsketider at Kiwi dro litt fra på buzzen. Denne avstanden gjorde at de klarte å opprettholde forspranget samlet sett i 2019, skriver han til Nettavisen.

- Man ser også at det er spesielt de under 40 år som trekker buzz opp. Blant kjønn er Kiwis Buzz score høyest hos kvinnene, og man ser også at det er distriktene som trekker opp tallene, sier han.

Fornøyd

Finn.no følger på tredjeplass i kåringen, foran Netflix, Ikea, Volvo, Toyota, Clas Ohlsen, Meny og Samsung.

Meny, som i likhet med Kiwi eies av Norgesgruppen, er med andre ord den eneste andre dagligvarekjede i topp 10. De knuser dermed sine nærmeste konkurrenter på lavpris, Rema 1000 og Extra. Ingen av disse er inne på topp 10.

Kiwi er, kanskje ikke overraskende, fornøyd med kåringen.

- Vi er stolte av å være den mest positivt omtalte merkevaren i Norge, for tredje gang. Det føles godt å være helt på topp igjen, og det er selvsagt hyggelig at scoren vår fortsetter å øke. Det tyder på at folk har tillit til vårt sunne, grønne konsept, våre lave priser og våre flinke og positive medarbeidere, skriver Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

Rema på vei opp

Rema 1000 falt kraftig i 2017, men har slått tilbake de siste årene og er den merkevaren som stiger nest mest, med en oppgang på 2,7 poeng. Rema ligger nå like under topp 10 med 17,6 poeng. Samsung, på tiende plass, har 18 poeng.

Det er imidlertid langt opp til Kiwi, som fikk 28,2 poeng i fjor.

Extra har helt nede på femteplass i positiv buzz, med 15,3 poeng.