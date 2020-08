Kiwi kutter prisene nok en gang: Starter priskrig på over hundre varer

Dette blir det tredje store priskuttet dagligvarekjeden gjør i år. Ekspert mener dette kan gi Kiwi en fordel i bransjen.

- Vi har totalt sett hatt stor vekst under koronapandemien, som blant annet skyldes stans i grensehandel. Når vi vokser, gir det oss mulighet til å presse enda mer på prisen. Det er rett og rimelig å dele med kundene våre, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

- Det er fortsatt en krevende og ekstraordinær situasjon i Norge på grunn koronapandemien, som rammer ulikt. Mange familier merker dette veldig på økonomien, fortsetter hun.

Derfor kjører de nå i gang en ny og stor priskampanje for tredje gang siden april. Sist gang Kiwi kuttet prisene, var det med 20 prosent på rundt 200 varer, både 15. juni og 17. april. Den siste priskampanjen var over 1. august.

Det nye priskuttet varer til 3. oktober, gjelder 131 varer med priskutt på mellom ti og 35 prosent.

Vil vinne flere kunder

Arvin forteller at de har valgt varer de tenker er viktige for kundene, og at de vil merke at det blir rimeligere å handle det de bruker mye av.

En slik kampanje som de går i gang med nå igjen, mener hun vil gi dem flere fordeler.

- Vi driver jo butikk, og målet vårt er alltid å vinne kundene. De skal ha tillit til at vi er billigst og fortsetter å presse prisene, sier hun.

- Vi vet jo at omsetningsveksten vi opplever nå, ikke vil vare evig. Men vi håper at folk fortsetter å handle mer lokalt også når samfunnet slippes mer opp og det åpnes opp for grensehandel igjen, sier Arvin.

Hun påpeker at de ikke vil klare å matche svenske priser på avgiftstunge varer, men de vil heller fortsette å fokusere på god service, kvalitet og legge til rette for sunne og gode valg.

- Vi håper at det blir et konkurransefortrinn fremover, sier hun.

Under kan du se hvilke varer de kutter prisene på:

Tar en posisjon i markedet

Tor Wallin Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole og ekspert på markedsføring og entrepenørskap, mener Kiwis priskutt kan være veldig positivt for kjeden.

- Det viser at de tar et sosialt ansvar midt under en pandemi, i en tid hvor mange mennesker står uten inntekt og en usikkerhet rundt inntekten sin. Isolert sett er det derfor et godt grep, sier han.

Samtidig er det med på å bygge merkevareholdningen til folk, mener han. For det første viser de at Kiwi aldri gir seg på pris, og kjører på mot Rema 1000. Samtidig viser de at de er en sosialt ansvarlig aktør.

- I sum er dette med på å skape en preferanse til Kiwi, i et varemarked som ellers er helt flatt og grått. Dette kan være med på å gi en økt bruk av Kiwi som leverandør, sier Andreassen.

Han forklarer at dette vil gi Kiwi en marginal økning i omsetning og volum, og litt bedre innkjøpsbetingelser eller mer makt ved innkjøp.

- De kan få mer makt til å få leverandørene til å presse prisene, sier han.

- Positivt for forbrukerne

Dagligvareekspert Tom Ystaas i Enhver.no mener Kiwis priskutt er positivt for forbrukerne.

- Dette er veldig bra, og positivt for forbrukerne. Det viktigste er at noen presser prisene, for det er er det forbrukerne ønsker, sier Ystaas.

Han tenker at dette kan være et ledd i en større plan Kiwi har, og at de ønsker å fortsette å vokse og bygge merkevaren deres og vise at de er den rimeligste kjeden over tid.

- Pris er viktig for folks valg av dagligvarebutikk, men beliggenhet har også betydning for hvor du velger å handler, sier han, og poengterer:

- I år har vi sett at lavpriskjedene har fulgt hverandre ganske tett, og at de er ganske like i pris.

Her kan du se listen over hvilke varer Kiwi kutter prisene på fra mandag.