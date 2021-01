Kiwi kutter prisene på over 180 varer: - Dette er gode nyheter

Fra og med mandag blir det lavere priser hos Kiwi.

Dagligvarekjeden lover at dette ikke er en tidsbegrenset kampanje.

- Vi hadde flere store priskutt i 2020. Nå kliner vi til med et nytt, stort priskutt, og denne gangen er det ikke et midlertidig kutt. Over 180 varer får mandag en ny, lav pris, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

Du kan se hele listen lengre ned i saken. PS! Nettavisen har tatt kontakt med de andre kjedene for å høre hvordan de vil svare på de permanente priskuttene. Vi oppdaterer saken så fort vi får svar.

Går tilbake til kundene

1. desember kom regjeringspartiene og Frp til enighet om statsbudsjettet. Som en del av budsjettforliket blir det solide avgiftskutt for både sjokolade, mineralvann, øl og ikke minst snus for å redusere grensehandelen.

Samlet avgiftsreduksjon på grensehandelsvarer blir på nesten 3,7 milliarder og har allerede ført til priskutt på disse varene i butikkhyllene.

- Kiwi har selvsagt satt ned alle varene tilsvarende avgiftskutt eller mer. Hver eneste krone vi har fått i reduserte avgifter går tilbake til kundene, sier hun.

Med avgiftsreduksjon og priskutt blir ny utpris for Cola uten sukker 0,5 liter 18,90 kroner, mens 1,5 liter går ned til 28,90 kroner. Blant annet ble snusprisene blitt opp til 18 prosent på Kiwi, noe som er mer enn avgiftskuttet. De fleste snusboksene koster nå 79 kroner på Kiwi, mot tidligere 89 eller 94 kroner.

Men i tillegg til avgiftskuttet kommer nå et priskutt på andre dagligvarer, nemlig over 180 «sunne» varer som kommer i tillegg til de billigere prisene på sjokolade, øl, snus og brus.

Arvin mener det er tydelig at nordmenn ikke bare kjøper avgiftstunge varer når de drar på Sverige-tur, men tar hele handelen der. Kiwis butikker i grensenære strøk har blant annet stor vekst i mange norske landbruksvarer, som meieriprodukter og kylling.

- I år har vi sett hvor mye handel som normalt lekker til Sverige. Mer handel i Norge, gir flere arbeidsplasser, og vi har i dag over 2000 flere medarbeidere enn på samme tid i fjor, sier Arvin.

Sunnhetskutt

Hun sier at kjeden samtidig ønsker å gjøre det billigere og enklere å leve sunt..

- Flere av varene er sunnere alternativer, eksempelvis lettost, skyr og lettyoghurt, lettmargarin, syltetøy uten tilsatt sukker, fullkornspasta, bønner og fisk, for å nevne noe, sier hun.

Også åtte varer i kategorien frukt og grønnsaker får lavere priser. Det gjelder følgende varer:

Brokkoli: 12,90 kroner

Stor mango: 24,90 kroner



Avokado to-pakning: 24,90 kroner

Røde epler i pakke, 6 stk: 29,90 kroner,

Søte tomater i beger 500 gram: 29,90 kroner

Gulrot i beger 750 gram: 19,90 kroner

2 kg poteter: 29,90 kroner

Salatpakker: 19,90 kroner - Isberg 250 gram, Romano 175 gram, Ruccula 275 gram, Middelhavsmix 100 gram

- Prisene på disse frukt og grønnsakene svinger normalt fra uke til uke og varierer fra område til område. Nå blir det de samme lave prisene over hele landet, sier Arvin.

I listen under ser du hvilke 177 varer som kuttes i pris i tillegg til de nevnte frukt og grønnsakene:

- Kjøper mer om det er billig

Fedmeekspert Jøran Hjelmesæth applauderer Kiwis priskutt på sunnere varianter av enkelte varer.

- Alt som er billig og sunt er bra for folkehelsa. Er det billigere, så kjøper folk mer. Så dette er gode nyheter, sier han til Nettavisen.

Hjelmesæth er professor ved Universitet i Oslo og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, samt leder for Nasjonalt råd for ernæring. Han er veldig opptatt av at nordmenn skal spise sunnere.

- Helst skulle jeg sett at de satte ned prisen på kun sunne varer, og økte prisen på usunne varer. Spesielt brus med sukker hadde det vært fint om de økte prisen på, sier han.

Han synes imidlertid det er bra at Kiwi setter ned prisen på enkelte brusvarianter uten tilsatt sukker.

- Alt sukkerfritt som blir billigere er bra, sier han.

- Dårlig nytt

Hjelmesæth er imidlertid ikke spesielt fornøyd med avgiftskuttet til regjeringen.

- Jeg synes dette er en katastrofe, og det er forferdelig at det er mulig å ødelegge så mye på så kort tid. Det er også overraskende, for i alle år har Finansdepartementet fortalt oss at det er så komplisert å endre avgiftene, sa han til Nettavisen i desember.

Avgiftskuttet innebærer gambling med folkehelsa, mener professoren:

- At de da med et pennestrøk fjerner avgiftene på sjokolade og sukker er veldig dårlig nytt for folkehelsen.

Ble ikke sesongpriskrig

I april 2020 gjennomførte Kiwi sitt første store priskutt etter koronakrisen slo ut i Norge. Siden gjennomførte de tre nye kampanjeperioder med store priskutt. I oktober kuttet de prisene på over 500 varer med i gjennomsnitt 21 prosent.

Til tross for flere store priskutt i perioder gjennom store deler av fjoråret, var skikkelige lave priser fraværende både før påsken og til jul. Tidligere år har priskrigene mellom lavpriskjedene Kiwi, Rema og Extra ført til unormalt lave priser på sesongvarer, men i koronaåret så vi ingenting til det.

Før jul mottok kjedene kritikk fra Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com, som mente de utnyttet koronasituasjonen.

- Jeg føler kjedene utnytter koronasituasjonen. Det er greit at man kan argumentere for smittetall og at man ikke vil at folk skal hope seg sammen, men det er med en bismak, sier han.

Nikolaisen påpekte at dette går utover folk med dårlig råd.

Arvin i Kiwi forsvarte de noe høyere prisene før jul i 2020 - sammenlignet med desember 2019 - med at de heller kuttet prisene på hundrevis av viktige varer enn få julevarer til svært lav pris.

