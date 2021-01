Kiwi og Meny gjør helomvending om koronatiltak: Åpner igjen for Trumf-tilbud

Norgesgruppens kjeder, inkludert Kiwi og Meny, fikk gjennomgå etter at de droppet «trippel-Trumf» før jul. Nå gjeninnføres det populære tilbudet.

Noen utvalgte torsdager gjennom året får Trumf-medlemmer trippel bonus på varene de handler. Før jul avlyste Kiwi og Meny, som eies av Norgesgruppen, Trippel-Trumfl og skylte på koronasituasjonen.

Det skapte sterke reaksjoner hos Rune Nikolaisen, som driver Gjerrigknark.com.

- Det er tragisk! De kunne vel hatt dagen oftere da, om korona er årsaken, sa han til Nettavisen før jul.

Økt smitte

Siden starten av desember har bare smittetrykket i Norge økt. Likevel kjører kjedene igjen på med denne medlemsdagen. Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, insisterer på at det er tryggere å handle nå.

- Det er mer forsvarlig nå etter julehandelen. Det er veldig travelt i butikkene før jul, mens nå er det mer normal handel, sier hun til Nettavisen.

Hun forteller at Kiwi erfarer at folk nå handler mer spredt i løpet av dagen, spesielt nå som mange har hjemmekontor.

- Det gjør at vi ser det er mindre rush nå på ettermiddagene, og det er mindre trykk i butikkene nå enn i desember, sier hun.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen, sier at alle deres kjeder kjører Trippel-Trumf denne uken, og ikke bare Kiwi. Hun forklarer at de ønsker å finne den optimale balansegangen mellom normal drift og smittevern.

- I januar er trykket i butikkene mindre enn før jul, og da er det mer forsvarlig å kjøre denne typen kampanjer, sier hun.

- Ikke legg igjen mer enn nødvendig

Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com, synes det er veldig bra at dagen ikke avlyses i januar slik som i desember.

- Som jeg sa før jul, så er folk flinke til å spre handelen utover dagen. Derfor er det bra Norgesgruppen har kommet på bedre tanker nå, sier han.

Nikolaisen påpeker at det er spesielt viktig for folk med dårlig råd at de har mulighet til å spare litt ekstra på handelen. Samtidig mener han det er positivt for alle å spare penger på mat, uavhengig av økonomien din.

- Pengene havner jo tross alt i lommene på mat-baronene, så det er ingen grunn til å legge igjen mer penger enn nødvendig, sier han.

Fullt fokus på smittevern

Både Søyland og Arvin påpeker at de har fullt fokus på smittevern selv om de velger å fortsette med Trippel-Trumf-dagene.

- Så lenge vi opprettholder smittevernreglene og tar hensyn, mener vi det er forsvarlig, sier Søyland.

Også Arvin i Kiwi påpeker at de har mange tiltak, som selvsagt opprettholdes.

- Det er all grunn til å ta koronasituasjonen på største alvor, sier hun.

Hun trekker fram at det er maks antall kunder som kan være i butikken, og det blir satt inn kundeverter som styrer dette om de ser behov for det.

- Vi har hatt godt over 50 millioner kundebesøk gjennom koronakrisen, og det har fortsatt ikke vært noen kjente tilfeller av kunder som har blitt smittet i våre butikker. Det tyder på at våre mange tiltak og rutiner fungerer, sier Arvin.

