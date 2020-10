Kiwi starter den største priskrigen noensinne: Kutter prisen på 500 varer

Kiwi gjennomfører nå sitt fjerde store priskutt hittil i år. – Vi følger selvfølgelig, svarer Extra.

Mandag starter Kiwis største priskutt noensinne.

- Vi kutter prisene på over 500 varer med i snitt 21 prosent, sier Kiwi Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

Priskuttet varer fra 19. oktober til 1. desember.

FORNØYD: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, er fornøyd med at de nok en gang kutter prisene. Foto: Kiwi

Da koronapandemien slo ut i Norge i mars, ble mange permitterte, noen mistet jobben, og økonomien ble dårligere for mange. Kiwi påstår at det er en av grunnen til at de kuttet prisene på over 200 varer tidligere i år.

Priskuttet var over 15. juni, men samme dag som det var over, satte de i gang nok en stor priskampanje fram til 1. august. Det tredje priskuttet satte de i gang 24. august, og 3. oktober var det over.

Prisene på varene fra det første priskuttet er allerede satt opp.

- Prisene ble justert 3. oktober, som annonsert. De ble justert tilbake til eksakt samme pris som før priskuttet. Eneste unntaket er Synnøve gulost. Den kostet 89 kroner før priskuttet, og vi valgte å holde prisen på 69 kroner, sier Arvin.

Lenger ned i saken finner du en liste over hvilke varer Kiwi kutter prisene på.

- Skal komme kundene til gode

Nå kan Kiwi-kunder på ny vente seg billigere varer.

- Vi er prispresseren i markedet, og når vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon og har hatt stor vekst, er det riktig at veksten kommer kundene til gode, sier Arvin.

Hun sier de vil vise at de setter pris på at folk velger å handle i nærbutikken, og de har valgt å kutte prisene på varer folk flest kjøper.

- Det er priskutt på store varer som laks, kylling, mel, melk, Cola og vaskepulver, for å nevne noe, sier hun.

- Vi har forsøkt å velge aktuelle varer for perioden vi er inne i, og et bredt utvalg, sier hun.

Hvetemel er en av varene det er størst priskutt på. Her er prisen faktisk halvert. Kjøper du 4x2KG Møllerens hvetemel, får du hele 49 prosent rabatt. Førpris var 75,60, og ny pris er 38,90.

- Det er en vare alle kjøper. Vi går inn i bakesesongen og mel er en viktig vare for mange kunder, sier Arvin.

HALVERT: Prisen på hvetemel er halvert. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Tidligere i oktober satte Coop i gang et stort priskutt på varer fra egen merkevare, billigserien Xtra. Kiwi og Rema svarte med egne priskutt. Arvin avviser at Kiwis nye, store priskutt som de nå annonserer, kommer på bakgrunn av priskuttet til Coop.

- Vi styrer prisene ut fra vår egen strategi, sier hun.

Fremover kan det også bli billigere i andre butikker:

- Vi følger selvfølgelig priskuttene til Kiwi, sier Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen til Nettavisen. Coop kjører ukentlige priskutt, forklarer han:

- Noen av disse produktene har vi allerede kuttet i kommende uke, sier han, og følger opp med glimt i øyet:

- Også synes vi jo det er kjempeartig at Kiwi vil være med å feire at Extra hvert øyeblikk åpner butikk nummer 500. Så vi blir med og starter feiringen allerede nå.

Nettavisen har også tatt kontakt med Rema 1000 - og vi oppdaterer saken snart som mulig.

Nedenfor kan du se hvilke varer Kiwi kutter prisene på:

Tar en posisjon i markedet

Da Kiwi gjennomførte sitt tredje priskutt, snakket Nettavisen med Tor Wallin Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole og ekspert på markedsføring og entrepenørskap.

Han mente Kiwis priskutt kan være veldig positivt for kjeden.

- Det viser at de tar et sosialt ansvar midt under en pandemi, i en tid hvor mange mennesker står uten inntekt og en usikkerhet rundt inntekten sin. Isolert sett er det derfor et godt grep, sa han.

Samtidig sa han at det er med på å bygge merkevareholdningen til folk. Kiwi viser at de aldri gir seg på pris, og kjører på mot Rema 1000, og at de er en sosialt ansvarlig aktør.

- I sum er dette med på å skape en preferanse til Kiwi, i et varemarked som ellers er helt flatt og grått. Dette kan være med på å gi en økt bruk av Kiwi som leverandør, forklarte Andreassen.

Han sa også at dette vil gi Kiwi en marginal økning i omsetning og volum, og litt bedre innkjøpsbetingelser eller mer makt ved innkjøp.

- De kan få mer makt til å få leverandørene til å presse prisene, sa han.

Klager over innkjøpsbetingelser



Nettopp dette har vært diskutert flere ganger. Kiwi er eid av Norgesgruppen, som er landets største dagligvareaktør. Konsernet eier også kjedene Meny, Spar og Joker, og en samlet markedsandel på 44 prosent.

For halvannen uke siden kom Konkurransetilsynet med en ny rapport, som viste at Norgesgruppen har bedre innkjøpsbetingelser enn Coop og Rema hos flere leverandører. Forskjellene de fant i 2017, vedvarte i 2018 og 2019.

- Forskjellene er betydelige for enkelte leverandører. De beregnede forskjellene for 2017, presentert i 2019-rapporten, var således ikke et engangstilfelle, skriver Konkurransetilsynet i rapporten.

Kolonial.no-sjef Karl Munthe-Kaas mener leverandørene er en del av problemet. Han sa nylig til Nettavisen at han tror det er en del av en inneforstått avtale at Norgesgruppen får lavere priser fra de store leverandørene mot at de nekter hylleplass til de mindre konkurrentene.

- De kan mer troverdig true med å ta inn for eksempel Ariel vaskemiddel og gjøre det til en ny merkevare i Norge. Derfor er Lilleborg (som er eid av Orkla, journ. anm.) nødt til å gi Norgesgruppen en rimelig pris, sa Munthe-Kaas.

Han får støtte fra Rolf Rune Forsberg, som eier Hval sjokoladefabrikk. Han forteller at de har opplevd å bli skviset ut til fordel for en større sjokoladeleverandør - Nidar.

- Vi har blitt brukt i dette spillet ja. På den måten at Nidar har blitt truet til å gi bedre betingelser for at ikke mindre leverandører skal bli tatt inn. Vi har kommet inn hos Norgesgruppens butikker, for så å bli kastet ut igjen når Nidar har gitt dem bedre betingelser, sa han.