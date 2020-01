Kiwi starter lotteri for kundene - kårer 2.700 vinnere hver uke

Fra og med mandag bør du følge veldig nøye med etter at du handler hos Kiwi.

- Nå vil vi prøve noe helt nytt, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

Mandag starter Kiwi et "sunnhetslotteri" blant kundene sine.

Alle kunder som har fisk og en frukt eller en grønnsak i handlevognen er med i trekningen av verdien av hele handlekurven. Og vinnersjansene må sies å være en god del bedre enn i de fleste lotterier.

- Det trekkes hele fire vinnere hver eneste uke i alle våre 680 butikker. Det betyr at vi kommer til å dele ut over halvannen million kroner i uken, sier Arvin.

En algoritme trekker vilkårlig hver uke fire vinnere per butikk, noe som er over 2700 vinnere per uke.

Får melding

Vinnerne får beskjed via SMS like etter at de har gjennomført kjøpet, og premien går rett inn på kundens Trumf-konto. Kunden kan deretter overføre det til sin egen bankkonto eller bruke det til å handle nye varer.

STARTER LOTTERI: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi. Foto: Kiwi

- Mange er nok klare for en litt lettere hverdag etter jula, både når det gjelder mat og økonomi, og vi håper dette kan hjelpe folk til å velge sunnere varer, sier Arvin.

Det er altså kun to krav for å bli med i lotteriet: Handlekurven må inneholde minst én frukt eller grønt-vare og ett fiskeprodukt. I tillegg må du være med i fordelsprogrammet Kiwi Pluss.

Det spiller derimot ingen noen rolle hvor mye eller lite du handler. Den eneste forskjellen er hvor mye du potensielt får tilbak e , og man kan vinne inntil 5000 kroner.

Gode vinnersjanser

- Dere trekker fire vinnere per butikk. Så med andre ord har du bedre vinnersjanser i butikker med få kunder?

- Haha, ja kanskje det går an å spekulere i det, men det er uansett veldig god vinnersjanser sammenliknet med de fleste lotterier. Vi håper det vil være fristende å slenge med seg litt frukt og fisk, spesielt hvis du handler stort, sier Arvin.

- Men hva om fisken og grønnsakene blir kjøpt, men ikke spist? Da blir det ikke noen helsegevinst?

- Vi er ikke bekymret for det. Vårt inntrykk er at folk liker både frukt, grønt og fisk. Vi har kjørt flere undersøkelser som tilsier at folk ønsker å spise mer fisk, sier Arvin, som viser til at Kiwi i fjor kjørte en kampanje hvor de kuttet prisene på fisken de solgte tilsvarende momsen. Det ga et kraftig løft i fiskesalget hos den grønne kjeden.

- Under momskuttet økte salget med 42 prosent. På årsbasis er salget av fersk fisk opp 20 prosent i 2018, men vi spiser fortsatt for lite fisk. I gjennomsnitt spiser nordmenn et måltid fisk i uken, mens helsemyndighetene anbefaler to til tre. Det nye året er en god anledning til å begynne med det, sier Arvin, som ikke vil røpe noen sluttdato for lotteriet.

- Det vil tiden vise. Vi vil holde på en god stund fremover, sier Arvin.

Positiv ekspert

Jøran Hjelmesæth er leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, leder for Nasjonalt råd for ernæring og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært svært kritisk til dagligvarekjedenes priskrig på usunne varer som smågodt og marsipan. Han er langt mer positiv til Kiwis siste fremstøt.

POSITIV: Professor Jøran Hjelmesæth mener Kiwi kan være inne på noe svært lurt med det lotteriet sitt. Foto: ©Sykehuset i Vestfold

- Dette er kreativt og høres ut som et morsomt stunt. Jeg vet ikke om det gir bedre folkehelse, men det er en veldig god idé. Hvis det kan motivere folk til å handle mer av det de bør spise mer av også, er det veldig positivt, sier Hjelmesæth.

Kiwi og de andre kjedene har tidligere innført rabatter på sunne varer, som grønnsaker, hvis du er med i kjedenes medlemsprogram. Hjelmesæth mener et slikt lotteri ikke trenger å være noe dårligere.

- Det kan få folk til å tenke litt annerledes, ved at de får dobbel fordel ved å kjøpe sunne varer, både for helsa og at du kan vinne i et lotteri. Det er mange måter å hjelpe folk til å spise sunnere på, så det kan absoutt være noe smart i dette, sier han.