Kjære Erna, kjære regjering og kjære storting. Nå må vi få hjelp!

Jeg arbeider i en bransje som er helt glemt under denne pandemien.

Av Hilde Iren Krogstad, Messehallen Elektriske AS

Fra Norge ble nedstengt i mars har vi stått helt ute av stand til å få lov å utføre jobbene våre.

Yrkesforbud var et ord som ble nevnt da frisører, fysio-, manuellterapeuter og andre i liknende yrker måtte stenge dørene i mars.

Det var aldri et ord som ble brukt om bransjen min arbeidsgiver befinner seg i - messebransjen.

Landet rundt i lysets tjeneste

Som underleverandør til Norges Varemesse på Lillestrøm, standbyggere, mindre arrangører og Innovasjon Norge har vi reist i både inn og utland - i «lysets tjeneste».

Vi - jeg sier vi - for dette er jobben min, arbeidsplassen min. Stedet jeg tilbringer store deler av mitt våkne liv. Vi har ikke fått lov å utføre yrket vårt som består i å designe, rigge og lyssette stands siden mars.

BER OM HJELP: - For min egen del så ser jeg at «mitt» kjære arbeidssted går med sikre skritt mot avgrunn og konkurs, skriver Hilde Iren Krogstad. Foto: (Privat)

Ikke misforstå meg nå. Jeg er helt enig i at drastiske tiltak må til for å bekjempe dette viruset som truer med å frarøve oss våre kjære og vår frihet.

Regjeringen var raskt på banen med krisepakker til rammede bedrifter og enkeltmannsforetak. Her kunne vi søke om støtte til faste uunngåelige kostnader dersom man kunne vise til inntektstap.

Vanskelig øvelse

Det var bare det at når man kom til søknadsskjemaet, så var det svært begrenset hva som ble definert under faste og uunngåelige kostnader.

Vi har kostnader som supportavtaler til økonomi og lønn, man kan ha abonnementer på oppslag også videre. Ingen av disse avtalene kan sies opp med umiddelbar virkning - de har bindings- og oppsigelsestider og løper til dette er avsluttet.

Når man kjøper en gjenstand som har en viss verdi så får man ikke lov å kostnadsførende denne direkte i regnskapet. Nei, den skal da aktiveres i balansen og skrives ned over tid. Dette er regnskapsloven.

Men samtidig blir dette en fast kostnad hver måned i flere år fremover - samtidig regnes den ikke som en fast og uunngåelig kostnad.

Massepermittering og usikkerhet

23. mars i år gikk samtlige av våre montører og prosjektører ut i permittering og usikkerhet. Kun daglig leder og undertegnede var tilbake, og nå var det fullt fokus på å få inn utestående fordringer.

Dette er jo også en uunngåelig kostnad, å ha noen på jobb, for man kan jo ikke bare låse døra og slukke lyset og gå hjem - noen må jo betale regninger, få inn utestående og jobbe for å prøve å skaffe jobber. Holde hjulene i gang.

Men vi holdt motet oppe, for dette kunne da ikke ta så lang tid?

Omsatte for 670 kroner i april

I juni gikk vår omsetning fra 7.105.863 kroner i 2019 til 116.600 kroner i år. Vi hadde 670 kroner i omsetning i april, mot 1.707.156 kroner i april 2019. Og i mai omsatte vi for 129.062 kroner mot 902.492 kroner i mai i fjor.

Omsetningen vår kan variere fra måned til måned avhengig av messenes størrelse, men er stort sett, med noen få unntak, de samme fra år til år. Dramatiske tall! Men over sommeren ordner det seg sikkert.

Nå skriver vi november måned - ingen messer, ingen arrangementer i sikte - snarere det motsatte.

Slik kunne det arte seg for Messehallen Elektriske da verden og hverdagen var normal. Foto: (Messehallen Elektriske AS)

Ser ikke noe lys i tunnelen

2021 ser ikke ut til å bli noe bedre år for oss. Vi strammer inn fordi smittetrykket øker dramatisk og det må vi. Nye støtteordninger er kommet til i høst - men ikke noe er øremerket vår bransje.

Enkeltmesser har fått milionstøtte da de ikke har kunnet gjennomføres, men ikke en krone til oss underleverandører.

Nå er dere nødt til å vise handlekraft og få på plass en støtteordning for vår bransje også, som gjør at vi kan holde hjulene i gang. Tusenvis av arbeidstakere står i fare for å miste leverbrødet sitt, firmaer går den sikre vei mot konkurs.

For min egen del så ser jeg at «mitt» kjære arbeidssted går med sikre skritt mot avgrunn og konkurs.

Snart er det for sent

Uten noen form for støtte for tapt omsetning og utvidelse av permitteringsordningen vil vi alle i Messehallen Elektriske AS stå uten jobb på grunn av konkurs når våren kommer.

Et firma som over mange tiår har drevet virksomhet med å lyssette norsk varehandel, med en sunn økonomi, og som har bidratt med skatt til statskassen.

Kjære tillitsvalgte. Det er nå vi trenger hjelp for å berge arbeidsplasser. Snart er det for sent!