Kjærlighet brakte MGP-vinneren til andre siden av landet: Nå selges hus og basseng

Åge Sten Nilsen fant kjærligheten i Trøndelag og selger nå boligen han har eid siden 1997.

Nilsen betalte i 2011 4,6 millioner kroner for boligen, mens prisantydningen nå er på 6,9 millioner. Boligen ligger på Gressvik rett nord for Fredrikstad sentrum og er opprinnelig ført opp i 1969. Bruksarealet er på hele 349 kvadratmeter.

Det har ifølge et prospekt fra DNB Eiendom vært påbygg, samt oppgraderinger og vedlikeholdsarbeid over tid, blant annet en nyere vannledning.

- Det jeg kan si, er at det har vært en bra interesse. Boligen ligger i et attraktivt område sentralt på Gressvik. Den har en fantastisk beliggenhet på et høydedrag, med gode solforhold, sier megler Pål Karlstad i DNB Eiendom til Nettavisen. Det var Fredriksstad Blad som først omtalte salget (bak betalingsmur).

Til Halden

Nilsen, opprinnelig fra Sarpsborg, skryter enda mer av utsikten.

- Jeg ser nesten til Halden, sier Wig Wam-vokalisten (se nederst), som nå har gjort trønder av seg.

- Ja, jeg flyttet i fjor sommer til Melhus. Kjæresten min er fra Trøndelag, men jeg har holdt på med «Stjernekamp» og ikke hatt tid. Jeg kan imidlertid ikke sitte på to hus, sier Nilsen til Nettavisen. Han er opprinnelig fra Sarpsborg, men har bodd på Gressvik siden 1997.

- Det blir litt vemodig å selge og godt. Litt vemodig, fordi det blir å bo på hotell når jeg er i Fredrikstad, og jeg har hatt mange spillejobber der nede. Og så var det litt godt å finne kjærligheten og lykken på Melhus.

Og kjærligheten er Christina Prescovia Grande (29), her er paret avbildet på kjendisgallaen i 2019.

Oslo 20191103. Åge Sten Nilsen sammen med Christine Grande under kjendisgallaen på Gamle Logen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Stort nettverk

- Nå som du har flyttet til Trøndelag, du blir ikke medlem av D.D.E?

- Nei, men jeg har et stort nettverk der oppe og har gjort et program for nærradioen Nea Radio som heter «Hjælp, jeg er blitt trønder».

- Så har jeg laget en singel med Carina Dahl, som solgte veldig bra, og jeg har spilt enn en sang for Frelsesarmeen sammen med en artist som heter Karianne. Det var den første låten jeg skrev på norsk.

Koronakrisen rammer musikerne hardt. Nilsen forteller at han og Wig Wam skulle spille på festivalen «Tons of Rock» på Ekeberg i Oslo i sommer, men det satte koronaepidemien en effektiv stopper for.

Revet bort

- Alt inntektsgrunnlag som livemusiker er blitt revet bort, og jeg vet fortsatt ikke hvordan 2020 skal bli. Jeg sier at «2021 er the new 2020», og jeg har spilt akustiske konserter for 50 personer. Nå kan vi øke til 200 personer.

- Jeg har en del show i Tønsberg, Sarpsborg, Trondheim, og det er en del musikere som ikke er like heldige som meg, som er permittert i eget firma. Du har en del musikere i band som ikke er ansatte, sier Nilsen.

- Hvordan går det for deg økonomisk?

- Jeg hadde et veldig fint fjorår, og det så veldig fint ut i år også, faktisk enda bedre. Men det er nå man merker hvorfor man holder på med det man holder med og elsker «live» musikk. For meg blir de digitale konsertene totalt følelsesløst, svarer Nilsen.

Vant Melodi Grand Prix

Åge Sten Nilsen (født 1969) er mest kjent for å ha vunnet den norske Melodi Grand Prix-finalen i 2005 ««Wig Wam», der de kom på niendeplass med sangen «In My Dreams».

«Glam» er i tillegg kjent gjennom deltakelse i flere andre band som «Heads 'n' Tails» og «Ammunition». Han har i tillegg spilt i en rekke musikaler og show, blant andre Queen-hyllestshowet «The Show Must Go On».