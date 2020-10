Kjedene som knuser Kiwi, Rema og Extra på smågodt: - Her er det mye å spare

Europris slår til som vinner av pristesten av smågodt denne uken.

Hver lørdag er det flere som har gode tilbud på smågodt, og enkelte kan derfor skilte med bedre tilbud enn lavpriskjedene.

Mens du må ut med 14,90 kroner hos lavpriskjedene, kan du hver lørdag få smågodt til 10,90 kroner per hektogram hos Europris. Men Europris er langt fra noen suveren vinner. På andreplass kommer Shell med 11,10 kroner per hektogram som lørdagspris.

- Her er det mye å spare. Alle monner drar, sier Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com.

Se prisene hos de ulike butikkene nedenfor:

Lokker til seg kunder

Han mener imidlertid at smågodt-tilbud på en fast dag i uken er butikkene- og bensinstasjonenes måte å få flere til å handle hos dem. Lavpriskjedene kjører derimot ikke tilbud på smågodt en fast dag i uken.

- Det er en god måte å lokke til seg kunder på. Europris har hatt tilbud på smågodt på lørdager i lang tid, og da har det satt seg hos folk - så de vet når det er billig der. Da vil Europris trekke til seg flere kunder enn de ellers ville hatt, sier Nikolaisen.

GJERRIGKNARK: Rune Nikolaisen mener smågodt-tilbud på én spesifikk dag i uka er å regne som lokketilbud. Foto: Bjørn Kenneth Muggerud

Han mener de satser på at folks impulskontroll svikter, og at de kjøper noe annet når de allerede er i butikken.

- Det er det de gambler på, sier han.

Det gjelder også bensinstasjonene, selv om Nikolaisen ikke ser for seg at så mange handler der.

- Jeg ser ikke for meg at folk stormer bensinstasjonene for å kjøpe billig lørdagsgodt til barna sine, sier han, og legger til:

- Alle har inntrykk av at bensinstasjonene er rådyre på alt, så kanskje de vil overraske folk litt med dette tilbudet. Da kan de samtidig kanskje få folk til å kjøpe noe annet som er svindyrt.

Klarer du å begrense deg til å kjøpe kun det som er på tilbud, er du selvsagt tjent med å dra dit det er billigst for den varen du vil ha.

Nikolaisen har også et godt sparetips til deg som vil handle smågodt til lørdagskvelden - uansett hvor du handler.

- Ta med deg en pose fra grønnsaksdisken. Husk at smågodtposene eller smågodtboksene veier litt de også, så med en plastpose kan du spare mer penger, sier han.

- Lov å kose seg

Europris-sjef Espen Eldal forklarer hvorfor de har valgt å selge smågodtet for 13,90 i ukedagene og for 10,90 kroner per hekto på lørdager.

- Det er lov å kose seg på lørdag, og derfor har vi i mange år valgt å differensiere prisen på smågodt i ukedagene og på lørdager, sier han.

Han forteller at de skal være en lavprisbutikk og konkurransedyktige på pris, og dette er en del av den strategien.

- Nikolaisen mener dette er et lokketilbud for å få flere til butikken, så de kan handle andre ting samtidig. Hva tenker du om det?

- Det å ha en lørdagspris på smågodt er positivt for kundene, for det er da mange handler smågodt. Det er alltid slik i varehandelbransjen at vi håper at kundene handler mer, sier han, og legger til:

- Vi ønsker jo at kundene skal ta med seg flere av våre gode tilbud.

- Tar samfunnsansvaret på alvor

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop forklarer hvorfor de ikke følger konkurrentene og dumper smågodtprisene i helgene.

- Vi har lovet helsemyndighetene at vi ikke skal starte priskrig på smågodt, men bidra til å få ned salt- og sukkerinntaket til nordmenn. Det løftet akter vi å holde, og det vil ikke vært forenelig med å dumpe prisen på smågodt, sier han til Nettavisen.

SAMFUNNSANSVAR: Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, sier at de tar samfunnsansvaret på alvor, og vil derfor ikke ha en priskrig på smågodt. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Dette til tross for at de vet at flere konkurrerer på pris i helgene, og at også flere av Coops kunder kunne tenkt seg en lavere pris på smågodt.

- Vi har tidligere fått massiv kritikk fra ernæringsfysiologer for å selge billig smågodt. Dette kan vi forstå og er noe vi har tatt til oss. Vi har derfor gått ut og sagt at vi skal ta samfunnsansvaret vårt på alvor, og kjører derfor en jevnere pris på smågodt, sier han.

De følger riktignok konkurrentene, men han mener det ikke er noen av dagligvareaktørene som ønsker å starte priskrig på smågodt som følge av kritikken som har kommet tidligere og samarbeidet man har med helsemyndighetene.

Eldal i Europris ser imidlertid ikke noe problem med å ha tilbud på smågodt på lørdagene, med tanke på helseaspektet.

- Det er ikke noe problem. Men det er jo derfor vi har høyere pris på ukedagene og lavere på lørdager, for i helgen er det lov å kose seg, sier Eldal.

DYRERE: Hos Lavpriskjedene koster det mer for smågodt enn det gjør hos flere andre - i alle fall på lørdager. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Koronavennlig smågodt-salg

Etter koronapandemien slo ut i Norge i vår, var det flere butikker som midlertidig stoppet løssalget av smågodt. Det skyldtes at det var uklart om hvorvidt koronaviruset ville smitte via mat og godteri.

I smågodthyllene tar vanligvis folk på de samme godteri-skjeene, lokkene til boksene smågodtet ligger i, og enkelte velger også å ta en smakebit, og henter opp en smågodtbit med hånden.

Europris var en av dem som stoppet løssalget av smågodt, men de fant raskt en løsning på problemet. De begynte å selge bokser med smågodt på mellom 1,5 til 2,5 kilo, med en kilopris på 99 kroner. Her var det kun én sort smågodt i hver boks.

Fedmeekspert Jøran Hjelmesæth kritiserte kjeden for å selge smågodt i så store bokser.

- Store mengder og lav pris kan friste mange til å kjøpe mer enn de trenger, og så blir det enten liggende ellers så føler man at det må spises opp - og det er ikke bra for helsa, sa Hjelmesæth.

Europris-sjef Espen Eldal forklarte til Nettavisen at de store boksene var ment å settes i smågodthylla for salg i løs vekt.

- Hadde vi hatt mulighet til å planlegge, ville vi kjøpt inn i mindre bokser for å selge, sa han.

Nå, i midten av oktober, har de åpnet smågodthyllene, men er veldig opptatt av at det skal være koronavennlig, blant annet passer de på at skjeene byttes hyppig.