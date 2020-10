Kjell Ingolf Ropstad om kollegene på Stortinget: - De får nok alkohol

- SV var våre allierte. Jeg savner Kristin Halvorsen. Hun hadde en stemme innen bioteknologi.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF-leder og barne- og familieminister, besøker podcasten Stavrum & Eikeland. Der forteller han blant annet om hvordan han skal klare å få KrF over sperregrensen, om hvorfor bistandspolitikk er enda viktigere nå under koronakrisen og hvorfor abort er et viktig spørsmål.

- Det er en sak som vekker følelser, men at det skulle vekke så mye følelser om bare å snakke om tvillingabort og 2c, synes jeg gikk ut av dimensjoner, sier Ropstad i Stavrum & Eikeland.

Han sliter også med å svare på om han er fornøyd med egen innsats som KrF-leder så langt.

- Det er jo rart å svare ja på det!

Ytringsfrihet og karikaturer, Vinmonopolet og åpningstider, næringslivspolitikk og hvorfor skatt blir viktig i det grønne skiftet og ikke minst om politikere og merkenavn som Trump og Siv Jensen er mestere på.

