Kjempeår for Ingebrigtsen-brødrene – mer enn doblet inntektene

Løperfamilien fra Sandnes kan glise over solid omsetningsøkning.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Team Ingebrigtsen ser i disse dager fram mot OL i Tokyo, som noen frykter at kan bli utsatt eller flyttet. Mens både Jakob og Henrik Ingebrigtsen har slitt med skader i vinter, har Filip Ingebrigtsen vært i knallform - og han har blitt far.

Far og trener Gjert Ingebrigtsen er kjent som en strategisk planlegger, og kan se mange måneder og år frem i tid i jakten på formtoppen for den eksepsjonelle trioen. Men skulle Ingebrigtsen-familien se tilbake på 2019, kan de glise over et rekordhøye inntekter for familieselskapet Run Fast.

Selskapet, som pappa Gjert er styreleder for, leverte en omsetning på 4,96 millioner kroner i 2019. Det er langt høyere en tilsvarende sum i 2018, som endte på 1,8 millioner. Samtidig steg driftskostnadene fra rundt 255.000 i 2018 til 4,1 millioner kroner i 2019.

Tar utbytte

Styremedlemmene Filip Mangen Ingebrigtsen (venstre) og Henrik Ingebrigtsen (midten), samt Jakob Ingebrigtsen, eier 25 prosent hver av familieselskapet Run Fast. Dermed sitter de igjen med 150.000 kroner hver fra utbyttet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Dermed endte Team Ingebrigtsen med et resultat før skatt på rundt 790.000 kroner i fjor, ned fra 1,5 millioner i 2018. Familieselskapet betaler ut et utbytte på 600.000 kroner - noe som er 1,4 millioner lavere enn året før.

Tone og Gjert Ingebrigtsen deler sammen 25 prosent av utbyttet gjennom sitt felles eide selskap Tega. De tre løperbrødrene deler resten av beløpet på tre, og sitter igjen med 150.000 kroner hver av utbyttet. Selskapet har ikke betalt ut lønn eller liknende godtgjørelser.

Run Fast betalte rundt 174.000 kroner i skatt.

KJEMPESUKSESS: Familien Ingebrigtsen har vunnet mange nordmenns hjerter gjennom banebrytende løping og NRK-suksessen Team Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

Mange inntektskilder



Onsdag skrev Nettavisen Økonomi at Tone og Gjert Ingebrigtsens felleseide frisørkjede In Line også leverte et rekordgodt år inntektsmessig, med nesten 7 millioner kroner i omsetning. Frisørkjeden har gjennom mange år vært svært viktig for brødrenes idrettssatsing.

I dag har Ingebrigtsen-brødrene imidlertid flere inntektskilder å spille på: Brødrene har samarbeidsavtaler med Coop Extra, Nordea, Arctic Securities, SC Betong, Laerdal Medical, NorEngros og Nordan. Utøverne har også personlige avtaler med Nike. I tillegg får Ingebrigtsen-brødrene tilskudd fra Olympiatoppen, samt halvannen million hvert år fra Norges Friidrettsforbund.

Nettavisen Økonomi har kontaktet styreleder Gjert Ingebrigtsen for en kommentar, men treneren har foreløpig ikke besvart henvendelsene.

