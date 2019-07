Kjempeår for Thon: Mer enn femdoblet resultatet

Resultatet til Olav Thons enkeltpersonforetak bykste fra 17,5 til 95,5 millioner kroner på et år.

Onsdag kunne Nettavisen Økonomi skrive at Olav Thon er den dårligst betalte styrelederen på Oslo Børs. Men Thon lider ingen nød av den grunn: 96-åringen har et enkeltpersonforetak der pengene strømmer inn. I 2018 leverte selskapet et årsresultat på 95,5 millioner kroner - 78 millioner mer enn i 2017.

Det var nettstedet E24 som først omtalte tallene.

14,2 millioner til privatuttak

Inntektene til Thons enkeltpersonforetak var 62,7 millioner kroner i 2018, 4,2 høyere enn året før. Mens 46,8 millioner kommer fra leieinntekter, er 15,1 millioner kroner fra salgsinntekter.

Foretaket, som i løpet av året hadde tre ansatte, leverte et driftsresultat på 18,7 millioner kroner i 2018 - mot 13,3 millioner kroner året før. Thons enkeltpersonforetak har ifølge årsregnskapet en egenkapital på 1,12 milliarder kroner - cirka 58 millioner høyere enn i 2017.

Av overskuddet på 95,5 millioner kroner, har Thon brukt 14,2 millioner kroner på posten «øvrige privatuttak».

Eiendomskongen overførte i 2013 alle sine eiendeler i Olav Thon Gruppen til Olav Thon Stiftelsen.

Les mer: Derfor elsker Norge Olav Thon

Giftet seg i juni

I 21. juni giftet 96 år gamle Olav Thon seg med Sissel Haga, som han traff for 35 år siden. Selv om pengene har rent inn for enkeltpersonforetaket, planla paret en forholdsvis nøktern bryllupsreise.

- Vi er jo enkle mennesker. Så jeg foreslo Bjørneparken på Flå. Men hun vil gjerne til utlandet. Da foreslo jeg Töcksfors, spøkte Thon på en pressekonferanse etter at Oslo-ordfører Marianne Borgen viet dem.

Videre sa Thon at noen stor bryllupsreise ikke var planlagt, men at det skulle bli en tur rundt omkring i Norge - gjerne til Nord-Norge, ifølge eiendomskongen.

Les også: Olav Thon er Oslo Børs' dårligst betalte styreleder: - Synes jeg får bra timelønn

Les mer: Olav Thon i eiendomskrangel: – Dette er en særdeles dårlig bryllupspresang