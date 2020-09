Kjempehopp for Fredrik Solvangs inntekt

Fredrik Solvang økte inntekten med nesten 200.000 kroner i fjor.

I over to år har han vært å se på TV-skjermen hver uke, som programleder for NRK-programmet «Debatten». Han er kjent for å stille blant annet både politikere, maktpersoner og kjendiser til veggs med sine kritiske spørsmål.

Programmet har flere hundre tusen seere, men det er ikke bare oppmerksomheten rundt «Debatten» Solvang kan glise for. Fra 2018 til 2019 har nemlig inntekten hans gått opp fra 805.476 til 1.018.884 kroner.

Da hadde inntekten allerede økt med nesten 125.000 kroner fra 2017 til 2018.



Nettavisen har vært i kontakt med Solvang, som ikke ønsker å kommentere inntektshoppet.



Delte meninger



Selv om NRK-programmet har gode seertall, er det ikke alltid bare positive tilbakemeldinger å få for programlederen.

Det har vært noen stormer, og han har fått kritikk for både spørsmål han har stilt, for å få SIAN-lederen til å navngi muslimer han mener burde deporteres fra Norge og innlegg på Instagram om Philip Manshaus - for å nevne noe.

Det er samtidig verdt å nevne de gode tilbakemeldingen han får for jobben han gjør. I januar ble det kjent at Solvang var nominert til Vixen Awards.

Under kategorien «Årets sterke mening» var NRK- og Debatten-programleder Fredrik Solvang nominert.

- Nei, jeg så det ikke komme. Jeg har aldri betraktet meg selv som en influenser, derfor ble jeg litt positivt overrasket, men jeg må jo si at det egentlig bare er veldig hyggelig, sa Solvang til Kampanje.

Ber kritikere mimre til 90-tallet

Etter debatten om busstreiken sist uke, fikk Solvang kritikk for at en sykepleier som var kritisk til busstreiken sa sin mening under sendingen. Flere brukere på Twitter skrev at det garantert er mange sykepleiere som støtter bussjåførenes streik.

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson mente mediene har konstruert konflikten, og har ringt en lang rekke sykepleiere bare for å finne én som er kritisk til streiken. Han stiller spørsmål til om det er nok til å være med på debatten - å kun belyse sin egen mening.

Solvang slo imidlertid tilbake mot kritikken, og forklarte hvorfor det ikke skal være kun profesjonelle deltakere i «Debatten».

– La meg presisere: Debatten kommer til å ville ha med vanlige folk som kun representerer seg selv, og som framfører meninger flere har. Dere som krever at NRK Debatten kun skal invitere betalte aktører fra partier og organisasjoner, kan mimre til opptak av TV-debatter fra 90-tallet, skrev han på Twitter.

Tallene er basert på skattetall hentet fra et kredittopplysningsselskap. Nettavisen tar forbehold om at tallene kan påklages og bli endret. Normalt offentliggjøres hele skatteoppgjøret i november, men på grunn av koronasituasjonen er det i år forskjøvet til desember.