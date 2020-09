Kjempehopp for Sophie Elise – økte inntektene med 2,6 millioner

Sophie Elise Isachsen dro inn over 6,8 millioner kroner i fjor, og satt igjen med et pent overskudd.

Da spørsmålet om Sophie Elise Isachsens (25) inntekt ble et tema i Debatten på NRK tidligere i år, skygget daglig leder og far Jan Olav Isachsen unna spørsmålet.

– Nei, det har jeg ikke eksakt tall på, men Sophie Elise selv er aldri opptatt av hvor mye penger hun har, hun vet ikke hvor mye penger hun har, svarte Jan Olav Isachsen på spørsmålet fra debattleder Fredrik Solvang.

Nå er årsregnskapet til Sophie Elise AS, selskapet som influenseren eier 100 prosent av aksjene av, tilgjengelig for offentligheten.

Tallene viser at harstadværingen tjente 6,87 millioner kroner i salgsinntekter i fjor - hele 2,6 millioner mer enn året før.

Nettavisen Økonomi har spurt manager Karine Kristoffersen om Isachsen ønsker å kommentere tallene – men har foreløpig ikke fått svar.

FORFATTER OG ARTIST: Sophie Elise Isachsen kunngjorde 3. januar i år at hun gir seg med blogging etter over ti år som en av Norges mest profilerte bloggere. Tidligere har hun gitt ut to bøker og en rekke singler.

Sluttet som blogger

25-åringen betaler ut lønn på 1,1 millioner kroner.

Isachsen leverer et resultat før skatt på 4,8 millioner kroner og tar et utbytte på 2 millioner kroner. Overskuddet er 1,8 millioner kroner høyere enn i 2018, mens utbyttet er 1,5 millioner kroner lavere. Resten av overskuddet overføres til selskapets egenkapital.

I starten av året kunngjorde Isachsen at hun ville slutte å blogge, og heller fokusere på andre prosjekter.

– Det siste året har jeg blitt mye lei meg av bloggen. Dessverre. Motivasjonen har dalt og jeg har ikke klart å prioritere den – fordi jeg bare ble trist, og derfor ikke klarte å gjøre noe annet, skrev hun i sitt foreløpig siste blogginnlegg.

Aldri hatt større inntekter

Etter å ha startet som blogger for rundt ti år siden, har Isachesen utvidet virksomheten til TV2-serien Bloggene, hvor hun figurerte i seks sesonger, musikk og forfatterskap. Isachsen har gitt ut fem singler og to bøker.

Siden Isachsen opprettet selskapet Sophie Elise AS for fire år siden, har hun hatt inntekter på til sammen rundt 19,5 millioner kroner. Hun har aldri hatt større omsetning enn i 2019.

I samme periode har Isachsen tatt utbytter på til sammen rundt 8,7 millioner kroner.

