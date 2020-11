Kjemperesultater for Kid: Nærmer seg 150 butikker i Norge

Koronakrisen har gitt Kid-kjeden et kjempeløft. Gjelsten får utbytte på 59 millioner kroner.

Torsdag morgen leverer Kid-gruppen tallene fra tredje kvartal, som viser at flere bruker tiden til å oppgradere hjemmet gjennom kjøp av interiør-produkter og senger.

Sengetøy, kjøkkenredskaper og produkter til hytta har vært i sterk vekst, melder Kid - som økte salget med hele 16,5 prosent i tredje kvartal til 729 millioner kroner.

Kid Interiør stod for 470,1 millioner kroner av inntektene, med en vekst på 22,1 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Nettsalget for Kid Interiør økte med 18,6 prosent til 23,8 millioner kroner.

I fjor kjøpte Kid-kjeden den svenske interiørkjeden Hemtex, som leverte inntekter verdt 258,8 millioner kroner, hvorav netthandel stod for 25,3 millioner kroner.

Kid leverer et justert resultat før skatt på 120,1 millioner kroner, hele 68,3 millioner kroner bedre enn i tredje kvartal i fjor. Totalt har Kid levert et overskudd på 186,6 millioner kroner så langt i 2020.

Kid-kjeden betaler ut et utbytte på 5,80 kroner per aksje i november. Aksjen har gått opp over 96 prosent så langt i år.

Investor Bjørn Rune Gjelsten eier 25 prosent av aksjene i selskapet, og kan vente seg en saftig utbetaling på 58,9 millioner kroner i utbytte.

EIER: Bjørn Rune Gjelsten eier 25 prosent av aksjene i Kid, og får et utbytte på 59 millioner kroner etter tredje kvartal. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Åpner fire nye butikker

Kjeden skriver at de i løpet av de siste månedene av 2020 vil åpne fire nye Kid-butikker - noe som betyr at Kid vil ha minst 177 butikker i Norge når året er omme.

– Vi planlegger for for flere åpninger, og i fjerde kvartal kommer vi til å åpne fire nye Kid Interiør-butikker, noe som gjør at vi nærmer oss ambisjonen om å ha omtrent 150 butikker i Norge, skriver Kid-sjef Anders Fjeld i rapporten.

FORNØYD: Kid-sjef Anders Fjeld er veldig fornøyd med resultatet i tredje kvartal. Foto: Kid

I Sverige har Kid-gruppens nyervervelse Hemtex 118 butikker, noe som er seks færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Kid-kjeden skriver i rapporten at Hemtex allerede har passert målet om et driftsresultat på 100 millioner kroner.

– Jeg er imponert over integreringsarbeidet og er glad for å se at de ansatte jobber på tvers av fysisk stengte grenser, samtidig som de klarer å levere sterke resultater. Nå forventer vi å nå målet om et driftsresultat på 150 millioner kroner i god tid før 2023, som var det opprinnelige målet, skriver Fjeld i rapporten.

Totalt har Kid-kjeden verdier for 3,3 milliarder kroner - der Kid Interiør står for 87 prosent av verdiene.

Har fått kjempeløft av koronapandemien

Da Nettavisen Økonomi snakket med Kid-sjefen Anders Fjeld i august, kunne han fortelle om stor etterspørsel som følge av koronapandemien.

– Vi har aldri noen gang hatt en prosentvis vekst i omsetning som er så stor som i år - vi har ikke vært i nærheten engang, sa Fjeld til Nettavisen Økonomi.

I rapporten for tredje kvartal skriver Fjeld at pågangen fra kundene i Norge har vært stor gjennom de siste månedene, noe som har ført til en 20,9 prosents vekst utenom vekst som følge av nye butikker. Nå satser Kid for fullt på netthandel også.

– For å vokse videre har vi bestemt oss for å investere i en ny teknologisk plattform som skal forbedre kundenes opplevelse på nett. Den nye plattformen vil gradvis bli implementert i løpet av de neste to og et halvt åreen, og vi tror dette kommer til å være fundamentet vårt for utvikling digitalt på tvers av salgskanaler og geografi, skriver Fjeld i rapporten