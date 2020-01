Kjempesmell for Jan Petter Sissener i Tesla

Sissener-fondet Canopus veddet på at Tesla-aksjen skulle falle stort i verdi i desember. Det var en helbom, men likevel mener Sissener det er uaktuelt å eie aksjen.

- Tesla-posisjonen utgjør 0,7 prosent av fondet, 23 millioner kroner, opplyser Jan Petter Sissener til Nettavisen Økonomi.

I månedsrapporten fra Canopus som ble distribuert til kundene fredag, står det at fondets svakeste bidrag til avkastningen i desember kom fra en shortposisjon i Tesla.

Når en investor eller forvalter ligger short i en aksje, betyr det at de selger aksjer de ikke eier. Hensikten er å kjøpe aksjene tilbake på et senere tidspunkt i håp om å få dem til lavere pris. Hvis man «shorter» en aksje, tror man altså at aksjen skal falle.

Men Tesla-kursen steg hele 25,7 prosent i desember. Kursen steg blant annet på nyheten om at selskapet vurderer å kutte prisene på biler produsert i Kina med 20 prosent i 2020.

Veldig komfortabel

Til tross for kurssmellen i desember, er det helt uaktuelt for ham å eie aksjen fremover; å være «long».

- Ja. Tesla er nå mer verdt enn Volkswagen. Volkswagen selger 11 millioner biler i året, Tesla selger 400.000. Audi var vel det nest mest solgte bilmerket i Norge i november, så jeg er veldig komfortabel med posisjonen, sier Sissener.

Han skriver i månedsrapporten at aksjemarkedet tolket denne nyheten positivt. Markedet forventer at Tesla med dette priskuttet vil kunne ta markedsandeler. Det gjør Tesla for å sikre seg en posisjon i den stadig hardere konkurransen fra de større bilprodusentene. Konkurransen truer inntjeningsmarginene til Tesla.

Ny rekord

Den elektriske bilprodusenten annonserte fredag at selskapet leverte 367.500 kjøretøy i 2019. Det er ny rekord og nesten 50 prosent mer enn året før.

Tesla har i dag en markedsverdi på rundt 86 milliarder dollar, om lag 760 milliarder norske kroner. Med det er Tesla nå offisielt den mest verdifulle bilprodusenten i amerikansk historie. Det er riktig nok langt igjen til storheter som Toyota, som tidligere denne uken var verdt ca. 230 milliarder dollar.

Til tross for Tesla-bommen hadde Canopus i desember en avkastning på 3,74 prosent og 12,95 prosent i hele 2019.

Om aksjeutsiktene skriver Sissener i månedsrapporten at driverne fremover vil være en bedring i den global økonomiske veksten. Denne veksten støttes av en tiltakende bedring i global industriproduksjon.

Skattekutt

Stimulansene fra sentralbankene ser ut til å nærme seg toppen. Sissener venter derimot at det politiske stimulanser som skattekutt og infrastrukturinvesteringer for å fremme veksten ytterligere.

I tillegg forventer han at handelskonflikten mellom USA og Kina gradvis skal minske gjennom 2020. Aksjemarkedet priser delvis inn en nedtrapping av konflikten, men det finnes deler av markedet og sektorer som fortsatt er underpriset. Det nevnes ikke hvilke sektorer dette er.

Canopus har også aksjeplasseringer i Storbritannia. Den britiske økonomiske veksten har vært preget av flere års uro rundt brexit, britenes utmeldelse av EU. Sissener tror dette vil reversere seg når det kommer en avklaring rundt brexit.